Zásoby plynu jsou výrazně větší, zjistil polský Orlen ve svém ložisku v Norsku
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- Nové vrty odhalily až dvojnásobek dostupné suroviny, než se dosud předpokládalo.
- Ložisko by tak patřilo k největším v Severním moři.
- Zjištění by mohlo urychlit zahájení těžby.
Polská energetická společnost Orlen uvedla, že zásoby zemního plynu v jejím ložisku Afrodite v Severním moři jsou výrazně vyšší, než se předpokládalo. Nové průzkumné vrty zdvojnásobily odhad vytěžitelných surovin na průměrných 128 milionů barelů ropného ekvivalentu, z toho 32 milionů barelů připadá na Orlen. Podíl polské firmy na zásobách plynu tak nyní přesahuje čtyři miliardy metrů krychlových, uvedla firma.
Ložisko Afrodite bylo objeveno před téměř 20 lety, jeho tehdejší průzkum však neposkytl dostatek informací k posouzení, zda by se jeho těžba vyplatila. Orlen se k projektu vrátil novými průzkumnými vrty, které umožnily zpřesnit odhad zásob. Podle místopředsedy představenstva pro těžbu Wieslawa Prugara by ložisko mohlo být větší než Omega Alpha, které je jedním z největších objevů na norském kontinentálním šelfu v posledních letech, na němž se Orlen rovněž podílel.
Norská dceřiná společnost Orlen Upstream Norway získala v ložisku Afrodite letos v únoru 25procentní podíl od firmy Vär Energi. Akvizice rozšířila její portfolio těžebních projektů na norském kontinentálním šelfu. Zvýšení odhadů představuje další argument pro rozvoj tohoto ložiska, které by mohlo být případně napojeno na stávající infrastrukturu pole Kvitebjörn, což by mohlo snížit náklady na rozvoj a urychlit zahájení těžby z tohoto ložiska. Orlen se rovněž domnívá, že v okolní oblasti mohou být přítomny další zdroje.
Orlen je polská energetická skupina působící především ve střední a východní Evropě. Zabývá se těžbou a zpracováním ropy, výrobou a prodejem paliv a petrochemických produktů, energetikou a maloobchodem. Plánuje i rozvoj jaderné energetiky založené na modulárních reaktorech SMR. Skupina provozuje sedm rafinerií v Polsku, Česku a Litvě a více než 3500 čerpacích stanic v sedmi zemích. V Česku vlastní firmu Orlen Unipetrol, která je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku.
Norsko je největším producentem ropy a plynu v západní Evropě a důležitým dodavatelem ropy a plynu do Evropské unie. Jeho význam se ještě zvýšil v roce 2022, kdy EU začala kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu odmítat energetické suroviny z Ruska. Produkce Norska teď přesahuje čtyři miliony barelů ropného ekvivalentu denně. Tento objem je téměř rovnoměrně rozdělen mezi ropu a zemní plyn. Většinu produkce Norsko prodává v Evropě.