V Praze vyroste nová čtvrť pro 16 tisíc lidí. Investoři do ní chtějí vložit 50 miliard
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- Na pražském Chodově má vzniknout nová čtvrť s 5500 byty pro až 16 tisíc obyvatel.
Investiční skupina RSJ, společnost Na Jelenách plánují do projektu přizvat nájemní fondy a společně do projektu investovat zhruba 50 miliard korun.
Výstavba by mohla začít už příští rok a potrvá přibližně deset let.
Investiční skupina RSJ se pouští do projektu, který je řádově významnější, než jakékoliv jeho dosavadní realitní investice. Ve spolupráci se společností Na Jelenách plánuje postavit na jihu Prahy novou čtvrť s přibližně 5 500 byty pro až 16 tisíc obyvatel. Celková investice je odhadována na zhruba 50 miliard korun.
Samotná RSJ je do úvodní fáze výstavby připravena vložit vyšší jednotky miliard korun. Většinu investičních nákladů vynaloží nájemní fondy, které bude RSJ teprve vybírat. První a druhá fáze projektu nyní čekají na vyřízení povolení a první etapa by se mohla začít stavět v příštím roce. Zástupci obou společností to ve středu sdělili novinářům.
Za projektem stojí investoři kolem Libora Winklera a spolumajitel Finepu
Pokud vše půjde bez problémů, projekt bude od prvního kopnutí trvat zhruba deset let. Lokalita Na Jelenách, která se nachází na Chodově, se rozkládá na více než 20 hektarech.
RSJ bude mít v projektu na starosti finanční stránku. Společnost Na Jelenách Michala Kociána má přispět dlouhodobou znalostí lokality, kterou pro development dlouhodobě připravovala. Kocián je současně spolumajitelem developerské firmy Finep. Ta se ale na obří investici nikterak podílet nebude.
Lokalita projektu Na Jelenách |
„Jednotlivé části na sebe budou navazovat tak, aby výstavba postupovala efektivně a nová čtvrť co nejdříve nabídla kvalitní zázemí pro život. Na Jelenách je jedním z nejrozsáhlejších rezidenčních projektů v historii Prahy a významným způsobem přispěje k dostupnosti bydlení. Vnímáme velký zájem ze strany velkých institucionálních fondů, včetně zahraničních,“ řekl Musil s tím, že projekt počítá například se školkou a celkovým kontribučním poplatkem ve výši 380 milionů korun.
„Projekt je ojedinělý v tom, že cílí na dostupné bydlení pro veškeré generace. Současně je plánován tak, aby vše, co člověk potřebuje, bylo v dostatečné blízkosti. I proto je součástí plánu přemostění na Opatov,“ dodal Musil.
Nová čtvrť se zaměří na nájemní bydlení. Praha chystá i další miliardové projekty
Skupina RSJ se věnuje investicím do výstavby bytových a kancelářských budov či logistických a průmyslových areálů. Založena byla v roce 1994. Vysoký podíl na spravovaném majetku RSJ ale představují investice do klíčových společností či fondů v oborech, jako jsou technologie, IT, zdravotnictví, biotechnologie a půda a zemědělství.
Na Jelenách je česká developerská společnost, která vznikla s cílem vybudovat novou městskou čtvrť zaměřenou výhradně na dlouhodobé nájemní bydlení. Kocián tuto část projektu od Finepu odkoupil a začal na něm pracovat mimo developerskou společnost. Momentálně je majitelem společnosti Na Jelenách a zároveň drží podíl ve Finepu, který se věnuje převážně výstavbě vlastnického bydlení.
Plánů na vybudování čtvrtí za desítky miliard korun v Praze nyní vzniká několik. Například developerská skupina Sekyra Group staví čtvrť v Praze 5 nazvanou Smíchov City za 35 miliard korun. V té by mělo být zhruba 1600 bytů a řada kancelářských prostor.
Skupina AKIPIA, kterou založil zbrojař Michal Strnad s Tomášem Brzobohatým a Markem Šmrhou, společně s Penta Real Estate a skupinou J&T plánují investovat do výstavby čtvrti v oblasti mezi stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice. Tam má do roku 2050 vyrůst nová městská čtvrť za zhruba 90 miliard korun. Řada developerských společností nyní staví také v areálu bývalého Nákladového nádraží Žižkov, kde vznikají projekty za miliardy korun.