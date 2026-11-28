Český miliardář chystá největší spalovnu odpadu na Slovensku. Odpadky mají živit jeho chemičku
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- Skupina Kaprain Karla Pražáka předložila záměr na výstavbu spalovny v areálu chemičky Fortischem v Novákách.
- Svážet odpad chce ze vzdálenosti až 150 kilometrů, v případě nebezpečného odpadu dokonce z celého Slovenska.
- Investiční náklady půjdou do miliard korun.
Český miliardář Karel Pražák se na Slovensku pouští do velkého odpadového půrojektu. V areálu své chemičky Fortischem v Novákách chystá největší spalovnu v zemi. Celý komplex, který má ročně pohltit až 280 tisíc tun odpadu, má zároveň posloužit jako zdroj elektřiny a tepla pro energeticky náročnou chemickou výrobu. O plánech investora jako první informovaly slovenské Hospodárske noviny.
Na kolik stavba vyjde, zatím Pražákova skupina Kaprain nezveřejnila. O řádu investice ale napovídá konkurenční projekt bratislavské rafinerie Slovnaft, která chce za spalovnu s menší kapacitou utratit zhruba osm miliard korun.
Společnost Fortischem Energy už předložila svůj záměr slovenskému ministerstvu životního prostředí. Pokud získá potřebná povolení, chce začít stavět ve druhém čtvrtletí roku 2028. V areálu chemičky mají vzniknout dvě samostatné provozovny. První bude schopna ve dvou spalovacích linkách zpracovat až 240 tisíc tun komunálního a průmyslového odpadu ročně, druhá pojme dalších 40 tisíc tun nebezpečného odpadu.
Největší v zemi
Kapacitou tak projekt překonává i chystanou spalovnu Slovnaftu, který původní plány po kritice veřejnosti a ministerstva životního prostředí seškrtal na 220 tisíc tun odpadu ročně. Pro srovnání, stávající spalovna v Košicích dokáže za rok zpracovat 150 tisíc tun.
Do Nováků plánuje investor svážet komunální odpad ze vzdálenosti až 150 kilometrů, v případě nebezpečného odpadu počítá s dodávkami z celého Slovenska. Prostor pro energetické využití odpadu na slovenském trhu stále existuje. Na slovenských skládkách v roce 2024 skončilo přes milion tun komunálního odpadu. Energeticky se podle údajů Fortischemu využilo jen 7,2 procenta veškerého komunálního odpadu v zemi.
Pro chemičku je projekt zajímavý především z hlediska energetické soběstačnosti. Výroba chloru či karbidu vápníku patří mezi energeticky náročné provozy a právě vysoké ceny elektřiny podnik v minulosti přiměly omezovat produkci. Celkový hrubý elektrický výkon obou plánovaných zařízení má dosahovat téměř 23 megawattů. Případné přebytky elektřiny by firma mohla dodávat do veřejné sítě.
Nová pracovní místa
Po dokončení by mělo v energetickém centru najít práci zhruba 150 lidí, během výstavby počítá investor s dalšími čtyřmi stovkami pracovních míst.
Odpadový byznys Pražák dobře zná už z Česka, kde jeho Kaprain drží čtvrtinový podíl v jedné z největších tuzemských odpadářských firem AVE CZ. Ve vlastnické struktuře slovenské AVE ovšem Kaprain podle dostupných registrů nefiguruje, tamní firmu kontrolují prostřednictvím svých společností miliardáři Daniel Křetínský a Roman Korbačka. V Novákách tak Pražák podle dostupných informací chystá svou vůbec první spalovnu odpadu na Slovensku.
Fortischem patří mezi největší slovenské chemičky. Historie závodu sahá do třicátých let minulého století, kdy jej začala budovat dnešní ústecká Spolchemie. Oba podniky po desetiletích opět spojil pod jednoho vlastníka právě Pražák, který svou chemickou skupinu následně rozšířil také o pardubickou Synthesii.
Společnost Fortischem loni utržila 147 milionů eur, zhruba 3,6 miliardy korun. Z předloňského mírného zisku se přitom propadla do čisté ztráty 7,3 milionu eur.
Kromě chemického byznysu se Kaprain věnuje také realitám, finančním službám, médiím, zábavnímu průmyslu nebo například sportu. Letos se majitel hokejové Sparty a pardubického fotbalového klubu dohodl na prodeji části svého realitního portfolia skupině PPF a naopak na převzetí sítě hobbymarketů Uni Hobby.