Chytré hodinky jako zdravotní radar. Huawei D3 měří tlak pomocí nafukovací manžety
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- Chytré hodinky Huawei D3 dokážou měřit krevní tlak pomocí nafukovací manžety, sledovat EKG i monitorovat spánek.
- Na jejich vývoji spolupracovali odborníci z oblasti kardiologie i spánkové medicíny.
- Výrobce cílí především na lidi, kteří chtějí sledovat své zdraví a mít naměřené hodnoty přehledně na jednom místě.
Redaktor e15 Petr Weikert si ještě před svým vystoupením na konferenci Age of Care vyzkoušel chytré hodinky Huawei D3. Na jeho první dojmy se hned v úvodu panelu Hodinky jako zdravotní radar zeptala Marie Fajstavrová, vedoucí komunikace a tisková mluvčí Huawei CZ/SK Consumer Business Group. „Nejzajímavější mi přišlo, že hodinky krevní tlak pouze neodhadují, ale skutečně ho měří pomocí nafukovací manžety,“ ocenil moderátor. Kromě tlaku zvládnou také EKG, měření ztuhlosti tepen nebo monitoring spánku.
Za hodinkami je rozsáhlý výzkum
Hodinky Huawei D3 jsou třetím modelem této řady. Předešlým chyběla evropská certifikace zdravotního prostředku. „To jsme napravili v roce 2024. Za jejich vznikem stojí řada odborníků z celého světa. Zmínit bych chtěla například University of Liverpool a profesora Gregoryho Lipa, který se zaměřuje na kardiovaskulární onemocnění a cévní mozkové příhody,“ říká Marie Fajstavrová.
Dalším, kdo na vývoji hodinek spolupracoval, je nemocnice v Curychu, konkrétně profesor Ramin Khatami. „Se svým týmem se specializuje na poruchy spánku. Chtěli jsme, aby hodinky dokázaly spánek měřit co nejpřesněji.“
Výhody oproti konkurenci
Hlavní předností těchto hodinek je měření krevního tlaku. „Fungují na stejném principu jako klasické pažní tlakoměry. Ostatní hodinky ho měří na základě optických senzorů,“ tvrdí tisková mluvčí Huawei. Jejich přesnost podle ní nedosahuje úrovně měření pomocí nafukovací manžety. Výhodou je také přehledné zpracování naměřených údajů. Hodinky z nich vytvoří souhrnný report, který může uživatel exportovat a sdílet se svým lékařem.
Ve spojení se systémem TruSense využívá oscilometrickou metodu k detekci změn pulzního tlaku a měření hodnot krevního tlaku přímo na zápěstí. „Optické senzory na hodinkách ukazují i to jak rychle vám běží tep a jak moc jste ve stresu,“ popisuje Fajstavrová. Velkou výhodou je i sdílení hodnot s jinými členy rodiny, díky čemuž můžete mít pod kontrolou i výsledky vašich blízkých. Obzvlášť žádané je to u seniorů nebo kardiologických pacientů.
Hodinky mimo jiné nabízejí i více než sto sportovních režimů a mají i GPS navigaci, díky čemuž rozpoznají i golfová hřiště nebo lyžařské sjezdovky. „Umějí všechno, tedy kromě plavání a potápění, protože nafukovací manžeta by styk s vodou nesnesla,“ varuje tisková mluvčí. Nejsou určeny profesionálním sportovcům, ale především lidem, kteří chtějí aktivně pečovat o své zdraví a dbají na prevenci.
Podívejte se na záznam panelové diskuze v úvodním videu.
Partnerem tohoto panelu byla společnost Huawei.