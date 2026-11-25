Spolumajitel Tatry expanduje na sever Evropy. Získal dodavatele Volva a Scanie
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Česká skupina Promet Group získala s indickým partnerem většinový podíl ve švédské společnosti Beslag & Metall.
Akvizicí posiluje svou pozici na evropském trhu a rozšiřuje působnost v segmentu nákladních vozidel.
Mezi hlavní zákazníky švédské firmy patří Scania, Volvo Trucks a Volvo Cars.
Česká strojírenská skupina Promet Group a indická průmyslová skupina SKH v rámci společného podniku SKH Promet získaly většinový podíl ve švédské společnosti Beslag & Metall, která patří mezi významné výrobce lisovaných a svařovaných dílů pro auta. Vstupem do nového regionu posilují svou pozici na evropském trhu a zároveň rozšiřují působnost v segmentu nákladních vozidel. Promet Group to dnes oznámila ČTK v tiskové zprávě. Firmy se dohodly, že hodnotu transakce nezveřejní.
„Založením SKH Promet jsme propojili zkušenosti a technologické kompetence v oblasti lisování a svařování dílů dvou předních firem v tomto oboru v Evropě a Asii. Akvizicí společnosti Beslag & Metall posilujeme naši přítomnost v automotive segmentu a zároveň dál rozšiřujeme naše portfolio zákazníků o velmi zajímavou oblast nákladních vozidel,“ uvedla generální ředitelka Promet Group Denisa Materová.
SKH Promet se stává majoritním akcionářem. Minoritním vlastníkem Beslag & Metall zůstávají zakládající rodiny Carlssonů a Björnssonů, které budou společnost dál řídit společně se současným manažerským týmem.
Sázka na segment nákladních vozidel
“Jsme hrdí na to, jakou společnost jsme vybudovali. A těšíme se na další její rozvoj společně s novým partnerem, který sdílí naše hodnoty a dlouhodobý pohled na podnikání. Společně posilujeme naši investiční sílu a vytváříme skvělé podmínky pro další kroky v rozvoji společnosti,“ uvedl generální ředitel společnosti Beslag & Metall Marcus Björnsson.
Podle Promet Group je jedním z hlavních důvodů akvizice silná pozice Beslag & Metall u výrobců nákladních vozidel. Tento segment se podle firmy vyznačuje zpravidla dlouhodobějšími dodavatelskými kontrakty než výroba dílů pro osobní automobily a nabízí také příležitost k další diverzifikaci zákaznického portfolia.
„SKH Promet přináší výrobní kapacity, technické know-how, globální vztahy se zákazníky a dlouhodobou investiční perspektivu, což vhodně doplní osvědčené silné stránky společnosti Beslag & Metall,„ uvedl místopředseda představenstva SKH Group Sunandan Kapur.
Od kopřivnické Tatry po švédské dodavatele
Promet Group zastřešuje více než 40 společností, které působí ve strojírenství, metalurgii a inženýrství a zaměstnávají přes 4000 lidí. Sídlo skupiny je v Ostravě, závody má především na Moravě, ale i v Úvalech u Prahy či v chorvatském Slavonském Brodě. Spoluvlastní také automobilku Tatra Trucks či chorvatského výrobce nákladních železničních vagonů Djuro Djaković. Konsolidované tržby Promet Group loni činily 5,7 miliardy korun.
SKH Group se specializuje na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl. Dodává díly pro přední automobilky, mezi které patří Maruti Suzuki, Tata Motors, Honda Cars, Hyundai, Kia, Renault-Nissan, Škoda Auto, Audi či Volkswagen. Skupina Krishna Group, do které SKH patří, má v Indii více než 60 výrobních závodů.
Beslag & Metall je dodavatelem dílů pro osobní i nákladní automobily. Loni vytvořila tržby 1,8 miliardy korun (75 milionů eur). Mezi hlavní zákazníky firmy patří Scania, Volvo Trucks a Volvo Cars.