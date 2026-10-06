STV se stane spolumajitelem Tatry, navzdory Strnadovým obavám
- STV koupí poloviční podíl ve firmě, která vlastní 35 procent v Tatra Trucks.
- Skupina CSG Michala Strnada žádala Evropskou komisi o přezkum transakce.
- Komise ale dohodu schválila.
Evropská komise schválila dohodu, v rámci které se česká holdingová společnost STV Invest stane spoluvlastníkem výrobce nákladních automobilů Tatra Trucks z Kopřivnice na Novojičínsku. STV tak bude automobilku vlastnit společně s českými firmami NIKA Development a Promet Group.
Společnost NIKA Development, která patří do zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada, vlastní v automobilce Tatra Trucks podíl 65 procent. Dalších 35 procent vlastní firma Promet Tools z ostravské strojírenské skupiny Promet Group.
Holding STV Invest se loni dohodl, že koupí poloviční podíl v Promet Tools. Má se tak stát vlastníkem 17,5 procenta akcií kopřivnické automobilky. Za skupinou STV Invest stojí podnikatel Martin Drda. Součástí holdingu je česká zbrojařská skupina STV Group.
Skupina CSG letos v červnu oznámila, že Tatra Trucks chce, aby Evropská komise vstup STV Investu do její vlastnické struktury důkladně přezkoumala. Zdůvodnila to obavami z poškození automobilky vůči konkurenci.