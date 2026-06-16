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Tatra loni vydělala téměř desetkrát více. Výsledky táhnou vlastní motory a zakázky pro armády nebo hasiče

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks v loňském roce zvýšila čistý zisk z 19,3 milionu na 185,7 milionu korun.

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks v loňském roce zvýšila čistý zisk z 19,3 milionu na 185,7 milionu korun. Zdroj: Tatra Trucks

ČTK
red , ČTK
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  • Kopřivnická automobilka Tatra Trucks v loňském roce zvýšila čistý zisk z 19,3 milionu na 185,7 milionu korun.
  • Tržby podniku vzrostly meziročně o 4,2 procenta, tedy o 408,2 milionu korun, a překročily hranici deseti miliard.
  • Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

Ještě výraznější zlepšení zaznamenala celá skupina Tatra Trucks, do níž vedle automobilky patří například společnosti Tatra Metalurgie a Tatra Export. Z předloňské ztráty 120,7 milionu korun se skupina dostala do čistého zisku 384,9 milionu. Její konsolidované tržby se zvýšily o 17,8 procenta na 11,5 miliardy korun.

„Rok 2025 byl pro skupinu obdobím stabilního růstu a posilování pozice na domácích i zahraničních trzích," uvedli předseda představenstva Vojtěch Kozák a místopředseda Daniel Bekeš.

Automobilka loni dokončila 1349 nákladních vozů a zákazníkům jich dodala 1337. O rok dříve vykázala výrobu 1522 automobilů a prodej 1548 vozidel. Pokles produkce firma vysvětlovala změnou metodiky. Od roku 2025 do statistik započítává pouze plně zkompletované vozy.

Největší podíl na výrobě měly automobily a podvozky určené pro obranné projekty. Tatra jich vyrobila celkem 996. Přibližně 61 procent produkce směřovalo do zahraničí, především do Nizozemska, na Ukrajinu, do Spojených arabských emirátů, Německa, Rakouska a Austrálie. Mezi méně obvyklé exportní destinace patřily Jižní Korea a Brazílie.

Zakázky pro armády a hasiče

„V produktovém mixu Tatra Trucks převažovala výrobně náročná vozidla s vysokou přidanou hodnotou, to vedlo v roce 2025 k výraznému navýšení výrobního výkonu o 19 procent," uvedlo představenstvo. Výrazně rostla zejména produkce osmiválcových a dvanáctiválcových motorů vlastní konstrukce, jejichž výrobu firma zvýšila o 150 procent.

„Trendem je tedy dlouhodobě zvyšující se podíl vlastní výroby a rozšiřující se produkční kapacity v oblasti vozidel, podvozků, motorů, kabin a převodovek vlastní konstrukce," uvedli Kozák a Bekeš. K růstu výrobního výkonu a tržeb podle vedení přispěly zejména zakázky na vozidla a podvozky pro armády a hasičské sbory. Ty obsahují větší podíl vlastních komponentů, například motorů, převodovek a kabin.

V letošním roce chce automobilka pokračovat v rozšiřování výroby, vývoje a testovacích kapacit. Současně plánuje zvýšit produktivitu a objem produkce.

„Pro rok 2026 počítá vedení společnosti s udržením nastaveného tempa, s dalším posílením výrobních, vývojových a zkušebních kapacit a se zvýšením produktivity výroby tak, aby překročila hranici 1850 vyrobených vozidel ročně, což je symbolicky i rok založení samotné společnosti," uvedli Kozák a Bekeš.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní automobily i speciální vozidla upravená podle požadavků zákazníků. Od roku 2013 automobilku vlastní průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada a strojírenská Promet Group rodiny Materových. Po změně vlastnické struktury podnik prošel restrukturalizací. Samotná Tatra Trucks zaměstnává více než 1800 lidí, dalších přes 700 pracovníků působí v dceřiné společnosti Tatra Metalurgie.

GALERIE: České zbrojařské skupiny.

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