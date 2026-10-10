Syn miliardáře, který nechce jít ve stopách otce. Samaras prozradil, proč nebuduje druhou Kofolu
- Samaras mladší se svou společností Prager’s, kterou založil s kamarádem Petrem Musilou, míří letos na obrat 150 milionů korun, firmě se daří.
- Nálepka Kofoly, která je hlavním investorem, mi v počátku zavírala dveře a to pro mě byla tvrdá škola, rozpovídal se v pořadu FLOW.
- Alexandros Samaras představuje novou generaci lídrů a odmítá zbytečné vysedávání v kanceláři a přetěžování lidí.
Jeho dědeček Kostas rodinný podnik zakládal, otec Jannis pak z Kofoly vybudoval miliardové impérium. Od Alexandrose Samarase se automaticky očekávalo, že půjde ve vyšlapaných stopách. On se ale s kamarádem z dětství rozhodl rozjet vlastní, mnohem menší byznys s kombuchou a cidery a nyní slaví se značkou Prager’s úspěchy. Jeho firmě se daří. S Kofolou však zůstává propojený a zůstává hlavním investorem Prager’s, tatínek Jannis mu však prý do byznysu nemluví.
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V začátcích podnikání však Alexandros na vlastní kůži zjistil, že jméno Samaras a Kofola v zádech umějí dveře i nepříjemně zabouchnout. Podniky ho odmítaly. „Jakmile zjistily náš background a to, že za sebou máme Kofolu jako investora, rovnou nás odmítly,“ vzpomíná Samaras na krušné začátky.
„Bylo to zraňující, my ten produkt fakt vypiplali a oni nám nedali ani šanci ho ochutnat. Byla to ale skvělá škola, narostla nám díky tomu hroší kůže,“ vypráví v pořadu FLOW. Taky mu vadí, že měl pro některé nálepku syna miliardáře, kterou se snaží ignorovat.
Alexandros Samaras žije v Praze už od dob svých vysokoškolských studií. Ačkoliv se Kofola i rodinné zázemí točí primárně kolem Ostravska, on sám zapustil kořeny v pražských Holešovicích.
Práce bez vyhoření
Úspěch dědečka Kostase a otce Jannise, kteří Kofolu vybudovali, bere jako obrovskou inspiraci. Fascinuje ho jejich pracovitost a přístup k lidem. Sám ale přiznává, že jeho generace se na balanc mezi prací a osobním životem dívá jinak. Dvanáctihodinové směny, jimiž si prošli zakladatelé devadesátkových firem, už dnešní mladí manažeři neberou jako měřítko úspěchu.
Alexandros Samaras
Alexandros Samaras vede spolu s Petrem Musilou značku fermentovaných nápojů Prager's, která vznikla rebrandingem ciderové značky F.H. Prager. Tu koupila Kofola v roce 2019 a o dva roky později ji svěřila dvojici kamarádů z dětství, synům zakladatelů skupiny. Alexandrosovým otcem je Jannis Samaras, Petrovým René Musila. Značka dnes vedle ciderů vyrábí kombuchu a nízkokalorickou Prager's Sodu a zaměstnává kolem třiceti lidí.
Samaras představuje podle svých slov jiný styl řízení, než na jaký byli zvyklí podnikatelé z předchozích generací. „Nechceme chodit z práce ztrhaní jako naši rodiče. Kdo má hotovou svou práci, může jít domů. Nemusí nutně sedět v kanceláři a scrollovat na Instagramu, jen aby měl odpracovaných osm hodin,“ přibližuje firemní kulturu Samaras. Lidé podle něj dnes v práci hledají víc než jen peníze, ale přidanou hodnotu, odkaz a nějaký smysl. „A taky nechtějí být v toxickém prostředí,“ dodává mladý podnikatel, jehož Prager’s letos míří na 150milionový obrat.
Alergie na chmel
Zatímco Češi jsou národem pivařů, Samaras vyrábí produkty výhradně bez chmelu. Sám má totiž na chmel intoleranci a pivo vůbec nepije. I to byl jeden z důvodů, proč se s Petrem Musilou – rovněž synem jednoho ze šéfů Kofoly a kamarádem z dětství – rozhodli vybudovat značku Prager’s. Ta sází na alternativy k pivu: core byznysu tvoří cidery a kombuchy. Samaras taky rád experimentuje s novinkami, třeba s kokosovou vodou.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě Flow:
🟠 Proč je rodinné jméno v byznysu zároveň výhoda i překážka
🟠 Jak se značka dostala do švýcarského řetězce, aniž by o ten trh usilovala
🟠 Proč si s Kofolou záměrně nekonkurují a kde naopak využívají její zázemí
🟠 Jestli by uvažoval o tom převzít po otci Kofolu
🟠 Proč nedělají sodu úplně bez cukru
🟠 Proč mu čtyřdenní pracovní týden nedává smysl