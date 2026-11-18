Čipový gigant Nvidia šokoval výsledky. Zisk zdvojnásobil, návrat exšéfa ale odmítá
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Nvidia více než zdvojnásobila zisk i tržby a překonala očekávání analytiků.
Výrobce čipů těží z rostoucí poptávky po infrastruktuře pro umělou inteligenci.
Silné výsledky přicházejí v době nejistoty kolem vedení firmy po odchodu Jensena Huanga.
Americkému výrobci čipů Nvidia vzrostly ve třetím čtvrtletí zisk i tržby více než dvojnásobně. Čistý zisk stoupl o 105 procent na 65,3 miliardy dolarů (1,4 bilionu korun). Tržby se zvýšily o 103 procent na 115,8 miliardy amerických dolarů a překonaly očekávání analytiků. Oznámila to společnost v úterní tiskové zprávě. Grafické čipy Nvidie představují klíčovou součást infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence (AI).
Analytici podle agentury Reuters očekávali tržby 109,11 miliardy dolarů. Společnost překonala očekávání analytiků u tržeb již 17. čtvrtletí za sebou. Tržby z datových center rostly ještě rychleji, o 110 procent na 107,6 miliardy dolarů.
Nvidia čeká další růst. S Čínou přitom vůbec nepočítá
Společnost současně uvedla, že ve čtvrtém čtvrtletí očekává tržby 130 miliard dolarů, plus minus tři procenta. To je nad průměrným odhadem analytiků, kteří podle společnosti LSEG počítají s tržbami 125,25 miliardy dolarů. Nvidia dodala, že její výhled počítá s nulovými tržbami z prodeje čipů pro datová centra do Číny. Lepší výhled poskytl investorům určitou úlevu.
Akcie firmy v reakci na zprávu po skončení běžného obchodování na burze posílily téměř o čtyři procenta. Za celý letošní rok do dnešního závěru obchodování ale ztrácejí zhruba 17 procent. Tržní hodnota společnosti se pohybuje kolem 3,8 bilionu dolarů.
Skandál kolem Huanga otřásl vedením. Návrat zakladatele firma odmítá
Firma zveřejnila silné výsledky hospodaření poté, co její generální ředitel Jensen Huang minulý týden odstoupil z funkce po skandálu kolem jeho vztahu se ženou, kterou podle médií americké zpravodajské služby podezírají ze špionáže pro Čínu. Firmu nyní vede finanční ředitelka Colette Kressová a společnost hledá trvalé řešení nástupnictví po Huangovi. Ten dnes oznámil, že je připraven vrátit se do čela firmy, pokud mu to správní rada nabídne a bude to v zájmu společnosti, jejích akcionářů a zaměstnanců.
Předseda správní rady Harvey Jones po zveřejnění výsledků oznámil, že správní rada nemá v úmyslu Huanga znovu do funkce jmenovat. Firma podle něj chce jmenovat nového generálního ředitele co nejdříve. „Nechceme ale uspěchat jmenování generálního ředitele, než nalezneme tu skutečně vhodnou osobu,“ uvedl podle agentury Reuters Jones.