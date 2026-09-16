Mistral a Palantir podepsaly miliardové zakázky v AI, na nichž se budou podílet i Češi
- Palantir uzavřel spolupráci s firmou spojenou s kamarádem zakladatele Seznamu, která staví AI datacentra i v Praze.
- Francouzský Mistral po rekordní investici tří miliard eur spojil síly s firmou využívající technologii z Česka.
- Firmy jako Palantir a Mistral čím dál víc řeší, komu mohou důvěřovat s citlivými daty pro umělou inteligenci.
Na rychle se rozvíjejícím trhu s umělou inteligencí se v posledních dnech uzavřely dva kontrakty, z nichž bude těžit i Česká republika. Americká společnost Palantir, kterou lze označit za jednu z nejtajemnějších IT firem na světě, podepsala spolupráci s firmou ruského kamaráda Iva Lukačoviče, vývoj má i v Česku. Francouzský podnik Mistral AI, jenž v čerstvém investičním kole získal tři miliardy eur a který se začíná profilovat jako evropská konkurence Palantiru, si zase dojde do Prahy pro software před rokem prodaného startupu. V dlouhodobém měřítku půjde o mnohamiliardové zakázky.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Už mám předplatné. Přihlásit se