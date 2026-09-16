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Mistral a Palantir podepsaly miliardové zakázky v AI, na nichž se budou podílet i Češi

Palantir

Palantir Zdroj: Profimedia.cz

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Palantir uzavřel spolupráci s firmou spojenou s kamarádem zakladatele Seznamu, která staví AI datacentra i v Praze.
  • Francouzský Mistral po rekordní investici tří miliard eur spojil síly s firmou využívající technologii z Česka.
  • Firmy jako Palantir a Mistral čím dál víc řeší, komu mohou důvěřovat s citlivými daty pro umělou inteligenci.

Na rychle se rozvíjejícím trhu s umělou inteligencí se v posledních dnech uzavřely dva kontrakty, z nichž bude těžit i Česká republika. Americká společnost Palantir, kterou lze označit za jednu z nejtajemnějších IT firem na světě, podepsala spolupráci s firmou ruského kamaráda Iva Lukačoviče, vývoj má i v Česku. Francouzský podnik Mistral AI, jenž v čerstvém investičním kole získal tři miliardy eur a který se začíná profilovat jako evropská konkurence Palantiru, si zase dojde do Prahy pro software před rokem prodaného startupu. V dlouhodobém měřítku půjde o mnohamiliardové zakázky.

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