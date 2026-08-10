Slovenský Sudolabs přilákal amerického dravce. Za desítky milionů dolarů chce s AI agenty dobýt USA
- Slovenská AI firma Sudolabs získala nového spolumajitele, polovinu firmy koupila investiční skupina stojící třeba za Chelsea a Dodgers.
- Společnosti přesnou cenu obchodu neuvedly, podle odhadu e15 však jde o vyšší desítky milionů dolarů.
- V příštích dvou letech by mělo vzniknout mnoho nových pozic pro inženýry i obchodníky, a to nejen v Česku a na Slovensku, ale i v USA.
Zakladatelé slovenské firmy Sudolabs prodali polovinu podílu globální investiční skupině Eldridge. Ta v minulosti vstoupila například do studia A24, hotelové sítě Aman Group, vesmírné firmy Isar Aerospace, fotbalového klubu Chelsea nebo baseballového týmu Los Angeles Dodgers. Podle obou stran jde o jednu z největších zveřejněných AI transakcí v historii Česka a Slovenska.
Konkrétní finanční podmínky transakce strany sice nezveřejnily, rychle rostoucí firmy v oblasti AI služeb se však dnes prodávají za prémiové násobky. Vzhledem k výsledkům společnosti Sudolabs, která v roce 2026 dosahuje tržeb kolem 10 milionů dolarů a rychle roste, se může valuace firmy pohybovat podle odhadu redakce v řádu vyšších desítek milionů dolarů. Sudolabs na trhu funguje jako takzvané produktové studio – klientům nedodává pouze čistý kód, ale pomáhá jim produkt kompletně vymyslet, navrhnout design (UX/UI), postavit architekturu a uvést ho na trh.
Jak dostat AI „do práce“
Partnerství podle firem potvrzuje rostoucí hodnotu lokálního know-how v oblasti umělé inteligence i zájem globálních investorů o firmy, které dokážou AI technologie úspěšně nasazovat ve velkých organizacích. „Přední AI společnosti jako Anthropic a OpenAI zakládají vlastní platformy pro implementaci AI. Uvědomují si totiž, že samotné modely nestačí,“ řekl generální ředitel Sudolabs Jozef Petro.
Podle něj jsou rozhodující služby, které firmám pomáhají AI efektivně nasadit a proměnit ji v úspory a vyšší produktivitu, což přesně Sudolabs v posledních letech činí. „Těší nás, že Eldridge viděl v Sudolabs světový tým. Věříme, že se nám podaří vyrůst v přední světovou společnost v nasazování AI, a to při zachování sídla na Slovensku,“ dodal.
Zakladatelé, mezi kterými jsou právě Petro, ale také Jozef Maruščák (obchodní ředitel), Ján Koscelanský (produktový ředitel), Pavol Madár (technický ředitel) a Jan Kokavec (provozní ředitel), si ponechávají zbývajících 50 procent firmy a zůstávají v jejím vedení.
Transakce po vzoru OpenAI a Anthropic
Obchod zapadá do širšího trendu investic do implementace umělé inteligence, v jehož čele stojí OpenAI a Anthropic, podporované megafondy jako TPG, Blackstone či Goldman Sachs. OpenAI nedávno převzala startup Tomoro s přibližně 150 vývojáři zaměřenými na nasazování AI ve firmách. Krátce nato koupil Anthropic firmu Fractional AI, která má dnes zhruba stovku vývojářů.
Sudolabs se s týmem přibližně 70 softwarových inženýrů pohybuje na podobné úrovni. Vstup Eldridge ale staví na opačném principu: buduje nezávislého globálního hráče, který není vázán na jediného poskytovatele modelů.
AI se zázemím v Česku a na Slovensku
Sudolabs se od svého vzniku v roce 2019 orientoval na zahraniční trhy. Více než 90 procent tržeb dnes pochází ze zahraničí a přibližně 70 procent z amerického trhu. Firma působí ve více než 10 zemích a spolupracuje s přibližně 50 klienty.
Přestože Sudolabs vznikl na Slovensku, pětina jeho 70členného týmu dnes působí v Česku, kde firma plánuje hledat nové talenty. Na lokálním trhu spolupracuje se startupy jako Supernova nebo E2B i s největšími českými investičními fondy a jejich portfoliovými firmami.
Sudolabs se specializuje na komplexní agentní AI systémy, nikoliv jednoduché chatboty. Jde o autonomní řešení schopná pracovat na úkolech nepřetržitě celé dny. Ta podle firmy umožňují zpracovat problémy dosud považované za neřešitelné nebo extrémně nákladné, jako je migrace rozsáhlých podnikových systémů v řádu měsíců namísto let, analýza milionů nestrukturovaných dokumentů či kombinatorické optimalizační úlohy ve výrobě. Součástí systémů firmy jsou i vlastní modely strojového učení na míru.
Vývojáři firmy velmi často spolupracují se startupy, které zrovna získaly investici (Seed nebo Series A) od velkých amerických investičních fondů a potřebují extrémně rychle a kvalitně postavit produkt, aniž by musely okamžitě najímat vlastní interní IT tým.
Prioritou je urychlit růst v USA
Zástupci Sudolabs pro e15 potvrdili, že plánují kontakty Eldridge využít k urychlení růstu na americkém podnikovém trhu. „V nejbližších dvou letech chceme přijmout desítky nových zaměstnanců, především inženýrů v oblasti umělé inteligence, produktových manažerů, designérů a obchodních konzultantů, a to zejména na Slovensku a v Česku,“ popsal Petro. Zároveň podle něj firma plánuje přijmout první zaměstnance i přímo ve Spojených státech.
Firma pro e15 rovněž upřesnila, jak zatím vypadá její fyzické zázemí. „Máme zatím reálnou kancelář v Košicích, do budoucna však plánujeme otevřít další prostory také v Bratislavě, Brně nebo Praze,“ doplnil Petro.
Těžiště agentní AI leží v USA
Těžiště agentních AI služeb v současnosti podle vedení Sudolabs leží ve Spojených státech, což dokládá i fakt, že z amerického trhu už nyní pochází přibližně 70 procent tržeb firmy. „Americké prostředí je díky masivní podpoře megafondů a průkopníkům jako OpenAI či Anthropic v adopci umělé inteligence do firemního sektoru mnohem dravější a rychlejší než to evropské,“ vysvětlil cílení na americký trh Petro.
V Evropě, včetně Česka a Slovenska, podle něj sice vzniká špičkové AI know-how, evropský trh je ale v plošném nasazování komplexních AI řešení do velkých organizací zatím zdrženlivější. „Partnerství s americkou společností Eldridge je proto pro nás strategickým krokem,“ dodal.
Široce rozkročený investor
Eldridge založili v roce 2015 Todd Boehly, Tony Minella a Duncan Bagshaw. Jde o globální holdingovou společnost spravující diverzifikované portfolio v oblastech správy aktiv, kritických nerostných surovin, kultury a médií, obrany a bezpečnosti, infrastruktury a pojišťovnictví. Eldridge investuje z vlastních zdrojů a zároveň spravuje aktiva v hodnotě přesahující 75 miliard dolarů.
„Sudolabs vybudoval diferencovanou platformu, která organizacím pomáhá spolehlivě zavádět AI ve velkém rozsahu a dosahovat jejich konkrétních cílů. Věříme, že hodnota těchto schopností bude i nadále růst, a těšíme se, že budeme moci podporovat Sudolabs napříč naším portfoliem i mimo něj,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Eldridge Todd Boehly.