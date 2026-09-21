Aktualizováno: O2 mělo rozsáhlý výpadek internetu po celém Česku. Důvodem byl překopnutý kabel
- Části zákazníků O2 nefungoval několik hodin pevný internet ani služba OnePlay.
- Důvodem bylo poškození sítě pří výkopových pracích.
- Provoz se podařilo obnovit kolem poledne.
Operátor O2 zaznamenal v pondělí dopoledne rozsáhlý výpadek internetového připojení. Některým zákazníkům nefungoval pevný internet ani internetová televize OnePlay.
První stížnosti na problémy s připojením se na sociálních sítích objevily před devátou hodinou ráno a rychle jich přibývalo. Zhruba po hodině už specializovaný web DownDetector zaznamenal několik tisíc hlášení. Na problémy upozorňovali lidé z celého Česka.
Operátor potíže později potvrdil. Nedostupnost služeb podle něj způsobilo poškození sítě při výkopových pracích. Provoz se vrátil do normálu kolem poledne.
„Všechny mobilní i pevné služby jsou už plně funkční. Pokud problémy přetrvávají, pomáhá restart zařízení nebo zapnutí a vypnutí režimu Letadlo,“ uvedla mluvčí O2 Monika Ježková.
Rozsáhlý celorepublikový výpadek mělo O2 naposledy loni v srpnu. Tehdy se dotkl zhruba třetiny zákazníků, tedy zhruba dvou milionů lidí. O2 uvedlo, že příčinou byla „softwarová chyba v centrální části sítě“. Firma tehdy dodala, že pracuje na preventivních opatřeních, aby se situace už neopakovala.