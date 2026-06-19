O2 má nové centrum pro dohled nad sítí. Zpracuje miliony událostí za sekundu
- O2 přesunulo dohled nad svými službami do nového technologického centra.
- Specialisté zde sledují stav sítí, řeší technické incidenty i zákaznické požadavky.
- Operátor počítá s větším využitím umělé inteligence i rozšířením proaktivní péče o zákazníky.
Dohled nad sítí O2 se přesunul z Pankráce do nové centrály v budově Gamma na pražské Brumlovce. Společnost otevřela nové Dohledové centrum sítě (CNOC), odkud nepřetržitě monitoruje provoz mobilních a pevných sítí, IT systémů i televizní platformy Oneplay. Nové pracoviště vybavené moderními monitorovacími technologiemi má zajistit rychlejší odhalování problémů, vyšší odolnost infrastruktury i lepší péči o zákazníky.
V novém centru pracuje čtyřicítka specialistů, kteří ve směnném provozu dohlížejí na chod služeb v režimu 24/7. Odtud se řeší technické incidenty, zákaznické stížnosti i krizové situace, které mohou ovlivnit provoz kritické infrastruktury.
„Když zákazník telefonuje, využívá mobilní data nebo sleduje Oneplay, v pozadí běží nepřetržitý dohled nad tím, aby všechny služby fungovaly spolehlivě. CNOC je místem, odkud máme v reálném čase přehled o stavu našich sítí a služeb a odkud řídíme jejich provoz,“ uvedl ředitel architektury a rozvoje sítí O2 Jakub Votava.
Místo stovek alarmů milion událostí za sekundu
Podle O2 se za posledních deset let zásadně změnil způsob monitorování sítě. Zatímco dříve technici sledovali především jednotlivé alarmy z infrastruktury, dnes se zaměřují hlavně na skutečný dopad problémů na zákaznické služby.
Dohledové centrum zpracovává miliony událostí každou sekundu a dokáže rychleji určit, jaký vliv má konkrétní technický problém na volání, mobilní data, internet nebo televizní vysílání. „Dříve jsme sledovali hlavně jednotlivé alarmy. Dnes jsme schopni složit kompletní obrázek o dopadu incidentu na zákazníky a jejich služby,“ popsal vedoucí Dohledového centra O2 Pavel Duchoň.
Pavel Duchoň,vedoucí Dohledového centra O2 |
Na velkoplošných obrazovkách operátoři sledují desítky grafů zobrazujících provoz jednotlivých služeb. Podle Duchoně jsou na nich dobře patrné výkyvy, například ty vzniklé při sportovních přenosech nebo i běžných školních přestávkách. Během hokejových zápasů jsou třeba vidět i přestávky mezi třetinami i pokles sledovanosti při nepříznivém vývoji utkání, zatímco během školních přestávek krátkodobě roste mobilní datový provoz.
AI bude radit, rozhodnutí zůstane na lidech
Významnější roli má v budoucnu získat také umělá inteligence. Podle O2 pomůže spojovat tisíce souvisejících událostí do jednoho incidentu a výrazně urychlí práci operátorů. „AI bude dobrým rádcem, ale finální rozhodnutí musí vždy udělat člověk. Pro nás je nejdůležitější spolehlivost sítě a dostupnost služeb,“ řekl Votava. Dodal, že současné systémy zatím nedokážou samostatně zajistit požadovanou úroveň dostupnosti, proto bude umělá inteligence sloužit především jako podpora zkušených specialistů.
O2 zároveň rozšiřuje využití virtuální asistentky EVA, která zákazníkům pomáhá řešit technické problémy. Operátor chce zvýšit podíl případů, které vyřeší proaktivně ještě předtím, než zákazník kontaktuje podporu, z dnešních zhruba 15 na 25 procent do konce letošního roku.
Připraveno i na blackout nebo kybernetický útok
Nové centrum je součástí kritické infrastruktury státu a slouží také jako pracoviště krizového řízení. Odtud O2 koordinuje řešení mimořádných situací, jako jsou rozsáhlé výpadky elektřiny, povodně nebo kybernetické útoky. „Dohledové centrum musí fungovat za všech okolností. Každý detail, od napájení přes konektivitu až po organizaci pracoviště, je navržen s ohledem na nepřetržitý provoz,“ uvedl Duchoň.
Při budování nového pracoviště vznikla samostatná serverovna, bylo položeno více než šest kilometrů silových kabelů a 35 kilometrů ethernetových rozvodů. Centrum využívá záložní napájení, nezávislé internetové připojení od více poskytovatelů i vlastní testovací prostředí.
O2 zároveň připravuje instalaci druhého záložního dieselagregátu, který bude kvůli umístění budovy dopraven na střechu pomocí vrtulníku. V případě mimořádných událostí může společnost využít také záložní pracoviště v Ústí nad Labem nebo část operátorů přesunout na zabezpečenou práci na dálku.