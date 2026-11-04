O2 může koupit jednoho z největších poskytovatelů IT služeb v Česku
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- Antimonopolní úřad schválil operátorovi koupi společnosti Ness Czech.
- Dosud patřila americkému investičnímu fondu.
- Cenu transakce firmy nezveřejnily.
Operátor O2 Czech Republic může koupit společnost Ness Czech, která patří mezi největší poskytovatele IT služeb v Česku. Povolil mu to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné, uvedl úřad. Firma Ness Czech byla dosud součástí skupiny Ness Digital Engineering, kterou vlastní americký investiční fond KKR. Cena obchodu zveřejněna nebyla.
„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uskutečnění spojení povolil, když ve zjednodušeném řízení dospěl k závěru, že nepovede k podstatnému narušení hospodářské soutěže na dotčených trzích. Rozhodnutí již nabylo právní moci,“ uvedl úřad.
Společnost Ness Czech dodala za více než 30 let na českém trhu přes 2500 projektů více než 150 klientům. Mezi její zákazníky patří energetická firma ČEZ, Komerční banka, operátoři O2 a T-Mobile nebo společnost Veolia. Ve veřejném sektoru spolupracuje s významnými organizacemi, zákazníky jsou například Správa železnic, Český statistický úřad nebo Český úřad zeměměřický a katastrální, Česká národní banka či ministerstvo pro místní rozvoj, vyplývá z údajů na webu společnosti.
Ness Czech zaměstnává přes 200 lidí, má pobočky v Praze, Brně a Ostravě. Obrat IT firmy loni meziročně klesl pod jednu miliardu korun, firma skončila ve ztrátě. Provozní výsledek byl minus 33,7 milionu korun, vyplývá z výroční zprávy.
Operátor O2 patří do investiční skupiny PPF. Poskytuje zejména mobilní, datové a internetové služby pro jednotlivce, domácnosti, firmy i veřejnou správu. Loni firma zvýšila konsolidovaný zisk po zdanění o 12 procent na 6 miliard korun. Výnosy z telekomunikačních služeb vzrostly o 6,9 procenta na 39,7 miliardy korun. Operátor má zhruba pět milionů zákazníků a zaměstnává skoro 3900 lidí.