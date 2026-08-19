Reklamy míří do ChatGPT i v Česku. OpenAI je spustí už příští týden
- Americká společnost OpenAI začne příští týden ve svém populárním chatovacím systému ChatGPT zobrazovat reklamu rovněž v kontinentální Evropě.
- Firma o tom informovala na svých internetových stránkách.
- Společnost OpenAI začala reklamy v ChatGPT v únoru testovat ve Spojených státech.
Společnost OpenAI měsíc oznámila, že reklamy se již zobrazují také v Británii, Mexiku, Brazílii, Japonsku a Jižní Koreji. Reklamy se týkají pouze bezplatné verze ChatGPT Free a nejlevnější placené verze ChatGPT Go.
„Příští týden se reklamy v ChatGPT rozšíří do 31 evropských zemí, včetně Německa, Francie, Španělska, Itálie, Švédska, Dánska, Nizozemska a Rakouska," uvedla firma v úterý. Seznam všech 31 zemí nicméně neposkytla. Podle informací některých médií by se rozšíření mělo týkat 30 členských zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska. Mělo by tak zahrnovat rovněž Českou republiku, která je součástí EHP.
Reklamy budou jasně označeny
Společnost OpenAI zdůraznila, že zadavatelé reklamy nebudou mít přístup ke konverzacím uživatelů se systémem ChatGPT a že nikdy nebude prodávat údaje uživatelů. Dodala, že reklamy jsou vždy „jasně označeny a odděleny od odpovědí ChatGPT" a že reklama nemá na tyto odpovědi žádný vliv. „Náš cíl je jasný: reklamy by měly být užitečné pro uživatele při dosahování jejich cílů a rozhodování a zároveň efektivní pro podniky, které s námi inzerují," uvedla rovněž.
OpenAI je průkopníkem v oblasti AI. V roce 2022 svého chatbota ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci. Firma nyní plánuje uvést své akcie na burzu.