Platit už nemusíte. ChatGPT dostává neomezený chat a nový superrychlý model zdarma
- OpenAI ruší zásadní limity a bezplatným uživatelům ChatGPT zpřístupňuje neomezené textové konverzace bez nutnosti platit předplatné.
- Součástí aktualizace je nový výchozí model GPT-5.6 Luna a pokročilý režim Think pro řešení složitých logických úloh.
- Placené verze Plus a Pro si nadále udržují náskok díky nejvýkonnějšímu modelu GPT-5.6 Sol a vyšším kapacitám pro práci s daty či obrázky, píše Živě.cz.
OpenAI zpřístupňuje uživatelům tarifu Free několik funkcí, které byly dosud vyhrazeny především placeným verzím ChatuGPT. Nová aktualizace přináší neomezené textové konverzace, nový výchozí model GPT-5.6 Luna i režim Think pro náročnější úlohy. Cílem je nabídnout kvalitnější odpovědi a komfortnější používání i bez předplatného Plus nebo Pro.
První změnou je odstranění limitů pro běžné textové konverzace. Uživatelé Free a Go mohou nově chatovat bez omezení počtu zpráv, zatímco limity zůstávají pouze u výpočetně náročnějších funkcí, jako je práce s obrázky nebo nahranými soubory. OpenAI tím odděluje každodenní používání od funkcí, které vyžadují vyšší výpočetní výkon.
Druhou novinkou je nasazení modelu GPT-5.6 Luna, který se stává výchozím modelem pro bezplatné uživatele. Oproti předchozímu GPT-5.5 Instant nabízí rychlejší odezvu, lepší porozumění kontextu i přesnější formulaci odpovědí. Model je optimalizovaný pro běžné konverzace, vyhledávání informací a psaní textů.
Poslední významnou novinkou je rozšíření režimu Think do tarifů Free a Go. Po jeho aktivaci model věnuje více času zpracování složitějších dotazů a dokáže lépe řešit úlohy vyžadující logické uvažování, analýzu nebo plánování. Přesto si placené tarify zachovávají výhodu v podobě přístupu k nejvýkonnějšímu modelu GPT-5.6 Sol, vyšším limitům a pokročilým funkcím pro profesionální využití.
OpenAI zároveň vylepšilo model GPT-5.6 Sol. Poskytuje přesnější odpovědi, přizpůsobuje míru podrobností otázce, vyhýbá se zbytečnému formátování a místo pouhého souhlasu nabídne užitečnou opravu, pokud dává větší smysl. Pro uživatele Plus a Pro nyní stejný model pohání jak rychlé odpovědi, tak hlubší uvažování, což přináší jednotnější zážitek. V Codexu a Worku ale zůstane aktivní původní Sol, protože se více hodí k práci. Upravená verze v chatu je zase lepší pro běžné dotazování.