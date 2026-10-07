Předplatné

Česká internetová jednička si postaví další datacentrum. Lukačovič získal pozemky za Prahou

Seznam.cz se chystá postavit třetí vlastní datacentrum.

Seznam.cz se chystá postavit třetí vlastní datacentrum. Zdroj: e15 Martin Janas

Jan Sedlák
Jan Sedlák
Diskuze (0)
  • Seznam.cz se chystá postavit třetí vlastní datacentrum na pozemcích kousek od Prahy poblíž dálnice D11.

  • Firma si servery pro běžné služby navrhuje sama a čipy pro umělou inteligenci kupuje od Nvidie. 

  • Vlastní datacentra se jí osvědčila loni při rozsáhlém blackoutu.

Největší česká internetová společnost se podle informací e15 chystá na výstavbu dalšího vlastního datového centra, z něhož bude provozovat webové služby, zpravodajské weby nebo umělou inteligenci. Seznam.cz, který plně ovládá miliardář Ivo Lukačovič, si pro tyto účely koupil nové pozemky od dvou výrazných hráčů v logistice a přepravě. 

Seznam provozuje více než 13 tisíc serverů a jejich počet neustále roste. Tyto přístroje, z nichž běží kromě domovské stránky také služby jako Email.cz, Sreality, Sbazar, Seznam Zprávy a mnohé další, v minulosti umisťoval do datových center specializovaných provozovatelů. V roce 2015 se však začal osamostatňovat. Tehdy v pražských Horních Počernicích rozjel datacentrum Kokura, o osm let později spustil v Benátkách nad Jizerou objekt Nagoja. Investice činily kolem půl miliardy korun. Seznam obě lokality postupně rozšiřuje, v Benátkách například letos zprovoznil druhý datový sál.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů