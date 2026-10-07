Česká internetová jednička si postaví další datacentrum. Lukačovič získal pozemky za Prahou
- Seznam.cz se chystá postavit třetí vlastní datacentrum na pozemcích kousek od Prahy poblíž dálnice D11.
Firma si servery pro běžné služby navrhuje sama a čipy pro umělou inteligenci kupuje od Nvidie.
Vlastní datacentra se jí osvědčila loni při rozsáhlém blackoutu.
Největší česká internetová společnost se podle informací e15 chystá na výstavbu dalšího vlastního datového centra, z něhož bude provozovat webové služby, zpravodajské weby nebo umělou inteligenci. Seznam.cz, který plně ovládá miliardář Ivo Lukačovič, si pro tyto účely koupil nové pozemky od dvou výrazných hráčů v logistice a přepravě.
Seznam provozuje více než 13 tisíc serverů a jejich počet neustále roste. Tyto přístroje, z nichž běží kromě domovské stránky také služby jako Email.cz, Sreality, Sbazar, Seznam Zprávy a mnohé další, v minulosti umisťoval do datových center specializovaných provozovatelů. V roce 2015 se však začal osamostatňovat. Tehdy v pražských Horních Počernicích rozjel datacentrum Kokura, o osm let později spustil v Benátkách nad Jizerou objekt Nagoja. Investice činily kolem půl miliardy korun. Seznam obě lokality postupně rozšiřuje, v Benátkách například letos zprovoznil druhý datový sál.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!