Seznam.cz už není kyperská firma. Lukačovič jej přesunul mimo Evropskou unii
- Seznam.cz změnil sídlo vlastnické struktury: místo Kypru je nově ovládán ze Švýcarska přes Masaryk Holding AG.
- Změna přichází po sporu s Andrejem Babišem, který dříve obvinil Iva Lukačoviče z neodvedení daně z dividend.
- Lukačovič obvinění odmítá, tvrdí, že Seznam daně platí a patří k největším plátcům v Česku.
Největší internetová firma v Česku Seznam.cz, kterou vlastní Ivo Lukačovič, už nesídlí na Kypru, ale ve Švýcarsku, informovaly Hospodářské noviny (HN). Podle nich je teď firma součástí Masaryk Holding AG, zatímco předtím ji Lukačovič ovládal přes kyperskou společnost Helifreak Limited.
Premiér Andrej Babiš (ANO) loni v listopadu obvinil Lukačoviče, že Seznam.cz kvůli tomu, že sídlí na Kypru, zřejmě nezaplatil v Česku srážkovou daň z dividend 900 milionů korun. Lukačovič tehdy uvedl, že se chce proti výrokům Babiše bránit u soudu. Ve švýcarském obchodním rejstříku jsou stanovy společnosti Masaryk Holding AG, která sídlí v kantonu Zug, od února minulého roku, napsaly HN.
„Ano, firma Iva Lukačoviče, která drží podíl i v Seznamu, sídlí ve Švýcarsku,“ potvrdila Hospodářským novinám mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová.
Účelem společnosti je správa a administrativa, jakož i nabývání a prodej majetkových účastí v podnicích všeho druhu, uvedl Masaryk Holding AG podle HN v dokumentech ve švýcarském obchodním rejstříku. Základní kapitál firmy činí 100 000 švýcarských franků (podle aktuálního kurzu asi 2,6 milionu korun), přičemž předsedou správní rady je Lukačovič. Mezi další členy správní rady patří mimo jiné Miriam Zoia a odborníci na správu majetku, zakládání holdingů a svěřenských fondů Armand Brand a Damian Slong.
Zug je kanton s jedním z nejnižších daňových zatížení ve Švýcarsku, napsaly HN. Díky tomu v něm podle nich sídlí mnoho holdingových společností.
Babišovo obvinění
Babiš ve svém videu z 18. listopadu uvedl, že si Lukačovič nechal ze Seznamu vyplatit dividendu šest miliard korun přes kyperskou firmu a z výplaty dividend pravděpodobně nezaplatil srážkovou daň 15 procent, tedy 900 milionů korun.
Seznam podle Lukačoviče nedluží na daních ani korunu, naopak patří mezi největší plátce v ČR. „Musím reagovat na vyjádření pana poslance Andreje Babiše, který ve videích na sociálních sítích v posledních dnech opakovaně hovoří o tom, že jsem já (respektive společnost Seznam) státu neodvedl 900 milionů korun na srážkové dani z dividend. Je to jednoznačná lež,“ řekl tehdy Lukačovič.
Seznam založil Lukačovič v roce 1996. V roce 2023 zvýšil zisk před zdaněním o šest procent na 1,36 miliardy korun. Tržby stouply o 0,2 procenta na 5,94 miliardy korun. Od svého vzniku Seznam podle Lukačoviče odvedl na daních a poplatcích do rozpočtu ČR odhadem přes 40 miliard korun a na webu ministerstva financí se pravidelně objevuje mezi top 100 plátci.