Tabu padlo, v českém IT bují odbory. Strach z AI a propouštění je přivedl i do jednorožců
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Odbory pronikají i do českého IT, kde byly dosud spíše výjimkou.
Zaměstnanci Mews či Pipedrive tak reagují na propouštění a nejistotu spojenou s nástupem AI.
V českém Microsoftu už odbory vyjednaly vyšší odstupné i příspěvky na penzi.
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