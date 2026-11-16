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Tabu padlo, v českém IT bují odbory. Strach z AI a propouštění je přivedl i do jednorožců

Zakladatel startupu Mews Richard Valtr.

Zakladatel startupu Mews Richard Valtr. Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Odbory pronikají i do českého IT, kde byly dosud spíše výjimkou.

  • Zaměstnanci Mews či Pipedrive tak reagují na propouštění a nejistotu spojenou s nástupem AI.

  • V českém Microsoftu už odbory vyjednaly vyšší odstupné i příspěvky na penzi.

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