Na pražskou Letnou dorazilo až 450 tisíc lidí. Milion chvilek žádá konec Okamury v čele Sněmovny, Babiš trvá na zrušení poplatků
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- Na pražské Letné se podle odhadů spolku Milion chvilek sešlo 350 tisíc až 450 tisíc lidí na demonstraci proti zrušení koncesionářských poplatků.
Pořadatelé zveřejnili výzvu požadující stažení mediální novely, odvolání Tomia Okamury z čela Sněmovny a odebrání ministerstva obrany hnutí SPD.
Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že právo protestovat respektuje, ale důvody demonstrace nepovažuje za pravdivé a kabinet poplatky zruší.
Stovky tisíc lidí se v neděli odpoledne shromáždily na pražské Letné, aby podpořily veřejnoprávní média, o jejichž svobodu a nezávislost se obávají. Protest proti zákonu, který ruší rozhlasový a televizní poplatek, převádí financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na stát a ubírá jim peníze, svolal spolek Milion chvilek. Na demonstraci zveřejnil výzvu ke stažení zákona a odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že respektuje právo lidí protestovat, důvody demonstrace ale nepovažuje za pravdivé a vláda podle něj poplatky zruší.
Organizátoři odhadli počet účastníků shromáždění na 350 tisíc až 450 tisíc lidí, uvedl předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. S takovým počtem účastníků by zřejmě šlo o největší demonstraci v Česku od konce roku 1989, která tehdy přispěla k pádu komunistického režimu. Pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová odpověděla, že policie počty účastníků nezveřejňuje a ani dnešek nebude výjimkou. Lidé se na akci sjeli z celé republiky, někteří si zaplatili cestu společnými autobusy.
Český národ povstal proti bezohlednému tlačení klíčových zákonů potmě, narychlo a bez diskuse, řekl Minář na úvod demonstrace. „Jsme tady, abychom se postavili proti silovému vládnutí ve stylu 4:36,“ uvedl v narážce na čas, ve kterém v sobotu před třemi týdny vládní koalice po nočním jednání Sněmovny posunula plán na změnu financování ČT a ČRo do druhého čtení. Lidé na Minářův proslov reagovali skandováním „Není nám to jedno“. Mnozí z nich si přinesli české vlajky nebo transparenty s hesly jako „Média nedáme“ nebo „Zdravý rozum hledá vládu“.
Svěrák, Koller i Nvotová
K účastníkům pak promluvili herec a scenárista Zdeněk Svěrák, zpěvák a hudebník David Koller nebo slovenská herečka a režisérka Tereza Nvotová, která varovala před slovenským scénářem. „Jsem ze státu, kde vláda likvidací veřejnoprávních médií jen začala. Nepřišla jsem vás strašit, ale varovat, jak rychle se dá přijít o vlastní zem, pokud to včas nezastavíte,“ řekla. Advokát a člen aktivních záloh Ondřej Strava kritizoval stav armády a ministerstva obrany vedeného Jaromírem Zůnou (za SPD).
Odebrání ministerstva obrany hnutí SPD je dalším z bodů výzvy, kterou dnes Milion chvilek zveřejnil. Okamuru žádá odvolat z čela Sněmovny mimo jiné kvůli způsobu, jakým se podílel na nočním projednávání změny zákona ve Sněmovně. Spolek požaduje také skutečný dialog a jiný styl vládnutí. Na dialog s veřejností pozval Minář kabinet ANO, SPD a Motoristů na 2. prosince od 19:00 do Švandova divadla, kde bude na debatu se 16 členy vlády připravený stejný počet odborníků, osobností a občanů ČR.
Na 2. prosince na 16:36 vyhlásil spolek i celorepublikovou výstrahu. Lidé by měli vyvěsit do oken nápisy. Měli by také chodit za politiky a voliči ANO a ptát se jich, zda cena za vládnutí s Motoristy a SPD není příliš velká. Opozičním stranám předseda Milionu chvilek vzkázal, že lidé čekají, že do půl roku představí vlastní propracovanou vizi a program správy Česka.
Předseda KDU-ČSL Jan Grolich sdělil, že lidovci vizi a ekonomickou strategii představí na začátku roku. TOP 09 podle šéfa Matěje Ondřeje Havla vizi představila a dále ji rozpracovává. ODS představí kompletní vizi a program 22. května, uvedl její předsedy Martin Kupka.
Televizní a rozhlasové poplatky vláda zruší, protože to má smysl a kabinet plní svůj program, uvedl Babiš k demonstraci. „Mění se systém financování, nikdo nechce veřejnoprávní média ovládat, nikdo jim nechce určovat, co mají říkat a dělat, nikdo je nechce zestátnit. Děláme to proto, že ten systém je už zastaralý a stejnou cestou jde dnes většina Evropy a další se přidávají,“ uvedl. Obavy ze ztráty nezávislosti veřejnoprávních médií a z jejich politického ovlivňování už dříve odmítl, stejně jako další koaliční politici.
Akce opozice?
Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka dnes označil v debatě ČT protest na Letné za akci opozice. Místopředseda ANO Radek Vondráček v televizi CNN Prima News uvedl, že demonstraci chybí reálný obsah a pořadatelé jsou podle něj štváči. Minář k tomu řekl, že někteří zástupci vládní koalice hovoří o mladých lidech a demonstrujících podobně jako komunisté v roce 1989. Podle předsedy opozičního hnutí STAN demonstrují lidé, kteří čekají na nějakou odezvu. Předseda ODS Martin Kupka na síti X napsal, že lidi do ulic přivádí nynější vláda, která „pošlapává vše, co jí přijde do cesty“.
Policie uvedla, že při demonstraci řešila jen několik drobných konfliktů mezi účastníky. Zajistila také čtyři drony, protože na Letenské pláni platí přísný zákaz jejich používání. Zdravotníci ošetřili 27 lidí, dva převezli do nemocnice, napsala pražská záchranná služba. Po akci, když se účastníci rozcházeli, policie kvůli bezpečnosti přechodně uzavřela pro auta ulici Milady Horákové. Pražský dopravní podnik před demonstrací kvůli přeplněnosti některých stanic reguloval provoz metra.