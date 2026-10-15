Umělá inteligence dál chrlí miliardy. Největší výrobce čipů překonal očekávání a láme rekordy
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- Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je největším světovým výrobcem pokročilých čipů pro umělou inteligenci (AI), zvýšila ve třetím čtvrtletí čistý zisk meziročně o 69 procent na rekordních 763,1 miliardy tchajwanských dolarů (TWD; 513 miliard korun).
- Ve čtvrtek o tom informovala v tiskové zprávě.
- Firma těží z prudce rostoucí celosvětové poptávky po jejích procesorech určených pro umělou inteligenci. Výsledek překonal odhady analytiků.
TSMC je významným dodavatelem amerických společností Nvidia či Apple. Tchajwanský podnik zaznamenal podle agentury Reuters růst zisku už jedenácté čtvrtletí za sebou a šestý rekordní kvartál po sobě. Ve čtvrtém čtvrtletí firma očekává nárůst tržeb až o 61 procent.
Ve čtvrtek oznámené výsledky by podle agentury Reuters měly pomoci rozptýlit obavy, že vlna investic do umělé inteligence ztrácí na síle. Přicházejí den poté, co optimistický výhled zveřejnil nizozemský dodavatel zařízení pro výrobu čipů ASML.
Nejcennější asijská firma
Poptávka po čipech pro umělou inteligenci od TSMC a také po její pokročilé technologii balení čipů CoWoS zůstává silná, uvádějí analytici. Tchajwanská firma je nejcennější asijskou společností. Její tržní kapitalizace činí přibližně dva biliony dolarů, což je téměř dvojnásobek tržní kapitalizace společnosti Samsung Electronics.
TSMC investuje 265 miliard dolarů (5,8 bilionu korun) do výstavby továren na výrobu čipů v americkém státě Arizona, včetně dalších 100 miliard dolarů, které firma oznámila v červenci. Agentura Reuters v září informovala, že TSMC zvažuje možnou investici v Texasu. Generální ředitel Tesly Elon Musk minulý týden uvedl, že jeho společnosti vybudují a budou provozovat komplex pro čipy s umělou inteligencí zvaný Terafab, přičemž společnost TSMC by si jeho část mohla případně pronajmout, píše Reuters.