TSMC zdraží čipy až o deset procent, důvodem jsou vyšší náklady i AI boom
- TSMC plánuje od příštího roku zvýšit základní ceny čipů až o deset procent.
- Firma tím reaguje na vyšší náklady na materiály, výrobu i zahraniční továrny.
- Zdražování podporuje také silná poptávka po čipech pro umělou inteligenci.
Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je největším smluvním výrobcem čipů na světě, zvýší od příštího roku základní ceny svých produktů až o deset procent. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informoval japonský list Nikkei Asia.
Firma podle zdrojů listu zahájila rozhovory o cenách v červnu a dokončila je tento měsíc. Nové ceny by měly vstoupit v platnost na začátku příštího roku.
Podle jednoho ze zdrojů agentury Reuters má zvýšení cen kompenzovat rostoucí náklady na materiály, výrobní zařízení a výstavbu zahraničních továren. Firma se k informacím o plánovaném zvýšení cen odmítla vyjádřit. „Naše cenová politika je strategická, nikoli oportunistická,“ uvedla.
Generální ředitel C. C. Wei v červnu prohlásil, že by ceny rád zvýšil. Dodal nicméně, že firma se nehodlá uchýlit k prudkému zdražování, k jakému přistoupili někteří výrobci paměťových čipů.
Polovodičové společnosti v poslední době upřednostňují výrobu čipů potřebných pro infrastrukturu pro umělou inteligenci (AI). To vede k nedostatku paměťových čipů používaných v osobních počítačích, chytrých telefonech a další elektronice a ke zvyšování jejich cen.
Společnost TSMC minulý týden oznámila, že ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 77 procent na rekordních 706,6 miliardy tchajwanských dolarů (zhruba 463 miliard Kč). Přispěla k tomu rostoucí poptávka po pokročilých čipech používaných v aplikacích AI. Tchajwanský podnik je významným dodavatelem čipů pro americké firmy Nvidia nebo Apple.