Česko má v čipech slušnou pozici. Z příchodu TSMC do Evropy může hodně těžit, říká exšéf tchajwanského gigantu
- Bývalý technologický ředitel TSMC Jüan-Čchen Sun navštívil Česko a mluvil o vlivu drážďanské továrny na tuzemské dodavatele.
- Sun popsal, jak drážďanská továrna TSMC promění dodavatelské řetězce a přinese příležitosti i českým firmám.
- Exmanažer TSMC varoval, že bez jasné vládní strategie hrozí zpoždění investice Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm.
Jüan-Čchen Sun býval technologickým ředitelem TSMC, nejdůležitějšího zakázkového výrobce čipů na světě, na němž jsou závislé firmy jako Nvidia, Apple, Qualcomm nebo AMD a který je kvůli svému významu středobodem současných geopolitických technologicko-obchodních válek. Sun nyní působí jako děkan na tchajwanské univerzitě NYCU, hlavním „dodavateli“ zaměstnanců TSMC. Nedávno na pozvání státní agentury CzechBusiness (CzechInvest) přijel do Česka. „Na polovodičovém trhu máte slušnou pozici. Se Silicon Saxony v Sasku tvoříte důležitý klastr. A máte silný průmysl. Jsem si jistý, že chystaná továrna TSMC v Drážďanech bude mít na vaše firmy a výzkum pozitivní dopad,“ popsal Sun v rozhovoru pro e15.
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