Velké škrty na Kavčích horách. ČT propustí 350 lidí a na výrobu pořadů dá o čtvrtinu méně
- Česká televize plánuje do roku 2030 propustit až 12 procent zaměstnanců (přibližně 350 lidí).
Škrty reagují na chystanou změnu financování ze strany vlády a zasáhnou i výrobu nových pořadů, jejíž rozpočet klesne o čtvrtinu na 2,2 miliardy korun.
Rada ČT zároveň schválila generálnímu řediteli Hynku Chudárkovi maximální pololetní bonus ve výši pětinásobku jeho měsíčního platu za plnění dlouhodobých cílů a rozpočtu.
Česká televize (ČT) plánuje od letoška do roku 2030 propustit 12 procent zaměstnanců, tedy téměř 350 lidí. Vychází to z dlouhodobých plánů, které již dříve schválila rada ČT. Na dnešním jednání rady to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. ČT v současnosti zaměstnává okolo 2900 lidí.
Snižování počtu zaměstnanců je součástí úsporných opatření, v jejichž rámci chce Česká televize v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Pro příští rok tak bude muset být podíl propouštěných v rámci pětiletého období podle Chudárka vyšší, aby došlo k naplánované úspoře.
„Cílem je vytvořit rezervu a připravit Českou televizi na nejistotu dalšího financování bez skokového omezení veřejné služby,“ uvedl Chudárek. Úspory se dotýkají výroby pořadů, provozních nákladů a také odložení investic.
Změna financování
Vláda Andreje Babiše (ANO) počítá se změnou financování ČT a Českého rozhlasu z poplatků na příspěvek ze státního rozpočtu. Chystaný vládní návrh změny financování veřejnoprávních médií počítá pro ČT s příspěvkem ze státního rozpočtu pro příští rok 5,7 miliardy korun. To by bylo o miliardu méně než je letošní očekávaný výběr TV poplatků a o 1,3 miliardy Kč méně proti očekávanému výběru poplatků v roce 2027.
Podle DeníkuN má televize do výroby nových pořadů investovat v příštím roce 2,2 miliardy korun, což je oproti letošním 2,85 miliardy Kč zhruba čtvrtinový pokles. Televize letos pracuje s rozpočtem ve výši 8,5 miliardy korun. Deník N dříve napsal, že televize zruší noční kontinuální živé vysílání zpravodajského kanálu ČT24 a omezí výrobu v regionálních studiích v Brně a Ostravě. Na dětském kanálu ČT:D se mají rušit pořady Šikulové či Draci v hrnci. Z některých týdeníků se stanou měsíčníky, týkat se to bude například pořadu Newsroom ČT24.
Chudárek dnes uvedl, že na výrobu pořadů pro dětský kanál je na příští rok 100 milionů korun, což je například více než před dvěma lety. Pokračuje výroba animovaných seriálů a do hry se vrátí i odložený dětský seriál. Umožní to lepší výběr poplatků na začátku letošního roku.
Rada dnes schválila Chudárkovi bonus za první pololetí ve výši 100 procent. Bonus představuje pětinásobek měsíčního platu generálního ředitele. Při stanovení výše bonusu rada hodnotila například naplňování statutu a kodexu ČT, plnění memoranda a dlouhodobých plánů, dodržování rozpočtu ČT nebo splnění cíle na vytvoření dramaturgických center a nového publicistického pořadu. Za loňské druhé pololetí bonus dosáhl 1,7 milionu Kč.