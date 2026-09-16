Nové Holešovice získaly tvář. Dopravní podnik a developery přesvědčil český architektonický koncept
- Architektonické studio CHYBÍK + KRIŠTOF zvítězilo v mezinárodní soutěži na proměnu okolí stanice Nádraží Holešovice v novou městskou čtvrť.
Vítězný návrh propojí dopravní uzel s bydlením, obchody a veřejným prostranstvím, přičemž dominantami se stanou nová náměstí, obloukové haly a výšková budova.
Na miliardovém projektu o rozloze 83 tisíc metrů čtverečních spolupracují soukromí investoři s městem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy.
Okolí jednoho z nejvytíženějších pražských dopravních uzlů změní svou tvář. Vítězem mezinárodního soutěžního workshopu na proměnu prostoru kolem stanice metra a vlakového Nádraží Holešovice se stalo české architektonické studio CHYBÍK + KRIŠTOF. Rozhodla o tom mezinárodní porota vedená německým urbanistou Jörnem Walterem. Území o rozloze 83 tisíc metrů čtverečních se má z převážně tranzitního a nevyužitého prostoru proměnit v plnohodnotnou městskou čtvrť s novými náměstími, obchody i dominantní výškovou budovou.
Soutěž, v jejímž finále porota vybírala z pěti dopracovaných projektů, zohledňovala urbanistický koncept, veřejný prostor, napojení dopravy i ekonomickou proveditelnost. Druhé místo v workshopu obsadilo dánské studio ADEPT, na třetí příčce skončili němečtí Behnisch Architekten. Celkově úsilí směřuje k využití kapacity území, které umožňuje vznik až 320 tisíc metrů čtverečních hrubých podlažních ploch.
Dominanta, oblouky a plynulý přestup
Vítězný návrh staví na propojení dopravní infrastruktury s novými prostory pro veřejnost. Předseda poroty Jörn Walter vyzdvihl zejména tři klíčové prvky konceptu: obloukové haly pro přehledný přestup mezi vlaky, metrem, autobusy a tramvajemi, využití prostoru podél železničního viaduktu pro kulturu i obchod a také natočenou výškovou budovu, která má v místě vytvořit jasně rozpoznatelnou dominantu.
Základem urbanistického řešení je zachování rychlého přestupu „suchou nohou“ a zároveň vytvoření atraktivního prostředí s centrálními body. Součástí projektu jsou dvě nová pobytová náměstí, z nichž každé zabere plochu minimálně 3,5 tisíce metrů čtverečních a která od sebe oddělí ulice Vrbenského. V místě vznikne různorodá zástavba zahrnující bydlení, kanceláře, obchody a služby, hotel, ateliéry i mateřskou školu.
Unikátní spojenectví města a soukromého kapitálu
Projekt Nové Holešovice představuje první spojenectví Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) se soukromými investory. Zadavatelem workshopu byla společnost Nové Holešovice Development. Na celkovém záměru spolupracují investoři CPI Property Group, EP Real Estate, Penta Real Estate a AKIPIA spolu s hlavním městem a městskou částí Praha 7.
Městský dopravce drží ve společném podniku čtvrtinový podíl a bude se podílet i na budoucích ziscích z rozvoje tohoto území. Podle zástupců DPP i vedení magistrátu má proměna zajistit, že stanice metra přestane fungovat jako osamocený prvek v neutěšeném prostředí a stane se přirozenou součástí širšího centra metropole.
Výstava pro veřejnost odstartuje v říjnu
S výsledky urbanistického workshopu se bude moci seznámit i veřejnost. Všechny soutěžní návrhy včetně vizualizací a komentářů poroty budou vystaveny od 5. října 2026 v budově radnice Praha 7 v ulici U Průhonu. Výběr z výstavy bude současně po dobu provozu metra přístupný přímo v severním vestibulu stanice Nádraží Holešovice.