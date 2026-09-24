Zakročte, vyzval český úřad Irsko. Stížností na blokování na Facebooku a Instagramu výrazně přibylo
- Provozovatel Facebooku a Instagramu podle Českého telekomunikačního úřadu porušuje evropská pravidla.
- Platformy totiž musí jasně odůvodnit, proč omezily nebo smazaly obsah nebo účet. A nesmí to dělat automatizovaně.
- Stížnosti tvoří již polovinu všech podání k úřadu v oblasti digitální agendy.
V Česku roste počet případů bezdůvodného zablokování účtů na sociálních sítích Facebook a Instagram společnosti Meta. Zatímco v loňském roce šlo spíše o jednotky případů, v letošním roce tvoří stížnosti tohoto typu již 48 procent všech podání na Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v oblasti digitální agendy.
V prvním pololetí ČTÚ řešil celkem 76 stížností, které se týkaly nepřiměřené nebo nedostatečně odůvodněné blokace uživatelského obsahu nebo účtu na sociálních sítích. Úřad to oznámil v pravidelné monitorovací zprávě.
„Případy, které úřad eviduje, jsou si často velmi podobné: uživatel se chce přihlásit na sociální síť, ale místo toho se mu zobrazí strohé oznámení, že jeho účet byl zablokován z důvodu porušení zásad komunity. Oznámení blíže neuvádí, jakým konkrétním jednáním mělo k porušení podmínek služby dojít, ani nespecifikuje, se kterým konkrétním pravidlem v podmínkách je chování uživatele v rozporu,“ uvedla mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.
Většinou jde o účty soukromých osob. V některých případech ale šlo i o účty, které sloužily k výdělečné činnosti, jako jsou například profesionální fotografové nebo kosmetické služby. Pokud se uživatel proti tomuto rozhodnutí platformy odvolá, zpravidla obratem obdrží nové oznámení o tom, že Meta situaci prověřila, ale došla k závěru, že účet stále nedodržuje podmínky. Toto oznámení opět postrádá jakékoli bližší odůvodnění. Stěžovatelé pak zpochybňují, že jejich odvolání bylo skutečně vyřízeno pod dohledem reálného člověka.
Sítě musí důvod blokace vysvětlit
Za zvláště velký projev svévole úřad označil případy, kdy Meta uživateli zablokuje účet na Facebooku z důvodu porušení podmínek ze strany propojeného účtu na Instagramu. Poté, co se uživatel úspěšně odvolá, Meta sice obnoví účet na Instagramu, ale propojený účet na Facebooku ponechá zablokovaný.
Podle ČTÚ případy nasvědčují tomu, že Meta nedodržuje pravidla evropského Nařízení o digitálních službách (DSA). Za nejzásadnější pochybení lze považovat porušování článku, který po platformách jasně požaduje, aby poskytovaly jasná a konkrétní odůvodnění v případech, kdy uživateli omezily nebo smazaly obsah či účet. Spory navíc poskytovatel služby nesmí řešit automatizovaným způsobem. Úřad se setkal i s tím, že Meta ignoruje rozhodnutí mimosoudních subjektů, které spory řešily.
Vzhledem k tomu, že se stížnosti týkají on-line platforem, jejichž poskytovatel je usazen v Irsku, ČTÚ je postoupil irskému koordinátorovi digitálních služeb k dalšímu vyřízení. Zároveň vyzval irského regulátora, aby zakročil. Irský koordinátor má 60 dnů na prošetření podnětu.