Rekordní smír v USA. Meta zaplatí přes 350 miliard korun kvůli závislosti dětí na sociálních sítích
- Společnost Meta se dohodla s 29 americkými státy na mimosoudním urovnání ve výši téměř 17 miliard dolarů v kauze vědomého vyvolávání závislosti u dětí a nelegálního sběru jejich dat.
Firma sice jakékoli pochybení popírá, vyrovnáním se však vyhnula soudnímu procesu a hrozbě astronomických sankcí, které podle jejích odhadů mohly dosáhnout až 1,4 bilionu dolarů.
V rámci dohody Meta provede zásadní změny v fungování Facebooku a Instagramu pro mladistvé, včetně zavedení nočních blokací, denních časových limitů či omezení viditelnosti lajků.
Americká technologická společnost Meta Platforms se dohodla, že zaplatí téměř 17 miliard dolarů (asi 351 miliard Kč) za mimosoudní urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích a provede významné změny pro jejich používání mladistvými. Téměř tři desítky států USA firmu vinily z toho, že sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost, a zatajovala tyto dopady před veřejností. Firmu také viní z neoprávněného shromažďování a využívání osobních údajů dětí používajících její platformy. Informovaly o tom dnes tiskové agentury s odvoláním na soudní dokumenty.
Dohodu o mimosoudním urovnání mezi firmou a státními zástupci 29 žalujících států USA v čele s Kalifornií, Coloradem, Kentucky a New Jersey ještě musí schválit soud. Agentury zdůrazňují, že jde o klíčový spor, který měl prověřit tvrzení, zda společnosti provozující sociální sítě vědomě působí újmu mladistvým uživatelům. V procesu, který začal minulý týden u federálního soudu v kalifornském Oaklandu, měl vypovídat i zakladatel a šéf firmy Mark Zuckerberg.
Meta v rámci dohody popřela jakékoli pochybení, je nicméně ochotna zaplatit státům odškodné až 16,68 miliardy dolarů (345 miliard Kč). Loňské tržby společnosti dosáhly 201 miliard dolarů, podotkla agentura AP. Meta na žádost AP o komentář bezprostředně nereagovala.
Meta už dříve požadavky žalobců označila za nepřiměřené. Podle vlastních propočtů firmy mohla případná prohra u federálního soudu vést k celkovým sankcím až 1,4 bilionu dolarů, což se blíží její tržní hodnotě. Státní zástupci při slyšení předminulý týden uvedli, že by se částka pro mimosoudní vyrovnání mohla pohybovat kolem 200 miliard dolarů.
Meta se zavázala provést významné změny pro dospívající uživatele Facebooku a Instagramu v celých Spojených státech, včetně denních časových limitů či nočních blokací. Dále zruší push notifikace během školních hodin a zavede "robustní" opatření pro ověřování věku a kontroly obsahu přiměřeně věku. Má tak zabránit šikaně a šíření škodlivého obsahu, zejména pokud jde o poruchy příjmu potravy a sebepoškozování. Zavede též účinnější rodičovské kontroly a omezí funkce, které umožňují sociální srovnávání, například počítání "lajků".
Spor je součástí širšího tlaku na provozovatele sociálních sítí kvůli možným dopadům jejich služeb na mladistvé uživatele. Žaloba států byla podána v roce 2023 a navazuje na vyšetřování vedené několika státy, jež se zabývalo dopadem sítí Instagram a Facebook na mladistvé. Meta dlouhodobě tvrdí, že nemohla uvést spotřebitele v omyl ohledně toho, zda jsou její služby návykové, protože "závislost na sociálních médiích" není uznávanou psychiatrickou diagnózou.