Výprodej amerických dluhopisů se nedaří zastavit. Strach z inflace zdražuje úvěry
- Na americkém trhu státních dluhopisů se ve středu odehrál nejprudší výprodej bezmála za rok a půl.
- Výpůjční náklady pro tamní vládu stouply na nejvyšší úroveň téměř za 20 let. Za takto razantními pohyby stojí obavy globálních investorů, že drahá ropa povede k růstu cen zboží i služeb.
- K nervozitě také přispívá horšící se stav veřejných financí ve Spojených státech i v dalších zemích, píše businessový newsletter 11am.
Již několik měsíců trvající špatnou náladu na dluhopisovém trhu dále zhoršila jedna zpráva, jež by za jiných okolností byla spíš pozitivní: nové statistiky překvapivě ukázaly výrazné oživení amerického průmyslu. To je signál, že největší ekonomika světa roste.
Jenže při současném nedostatku pracovníků to zároveň zvyšuje riziko, že přijde nová vlna inflace a americká centrální banka bude nucena víc šlápnout na brzdu. Fed už minulý týden zvýšil úrokové sazby, poprvé za tři roky. A investoři očekávají, že ve zpřísňování měnové politiky – tedy ochlazování poptávky po úvěrech a investicích – bude pokračovat dál.
To ve středu potvrdil i jeden z guvernérů Fedu Michael Barr. Toho znervózňuje, že se americký růst spotřebitelských cen už půl roku drží nad třemi procenty. „Inflace se nachází nad naším dvouprocentním cílem a nevykazuje jasný trend směřující k tomuto cíli v přiměřeném časovém horizontu. K zajištění poklesu inflace na cílovou hodnotu budou pravděpodobně zapotřebí další úpravy měnové politiky,“ řekl Barr na konferenci v Chicagu.
Obavy investorů se ve středu projevily během aukce pětiletých dluhopisů americké vlády. Slabá poptávka po těchto bezpečných a jindy žádaných cenných papírech donutila Washington nabídnout vyšší úroky, než se čekalo. Banky či penzijní fondy, které tyto obligace obvykle kupují, totiž s rostoucími obavami z inflace a stability rozpočtu požadují kompenzaci.
To navíc vzhledem k ústřednímu postavení amerického dluhopisového trhu a dolaru ve světovém finančním systému zdražuje úvěry i všem ostatním vládám, firmám a domácnostem, včetně českých.
Nikdo nechce před rozjetý vlak
Výnos – tedy tržní úrok – u obligací Spojených států splatných za deset let stoupl až na 5,13 procenta, nejvyšší hodnotu od roku 2007. Právě tento cenný papír je přitom takzvaným benchmarkem – referenčním dluhovým papírem pro ceny prakticky všech ostatních aktiv na světových trzích.
Odvíjí se od něj také třeba americké úrokové sazby u hypoték. Například v Japonsku, které se rovněž potýká s astronomickým veřejným dluhem, stouply desetileté výnosy na nejvyšší úroveň za 30 let.
„Nikdo nemá chuť se postavit do cesty rozjetému nákladnímu vlaku,“ popsal agentuře Bloomberg náladu na trhu Sean Simko, ředitel pro správu dluhopisů v americké společnosti SEI Investments.
Nervozita se přelévá i do akcií. Americký technologický index Nasdaq 100 ve středu ztratil 0,9 procenta a další pokles se očekává také dnes. Výprodej probíhá rovněž na burzách v Asii a pod menším tlakem jsou i akciové trhy v Evropě.
Úlevu nepřineslo ani oznámení amerického ministra financí Scotta Bessenta, že se Spojené státy a Čína domluvily na dvouměsíčním prodloužení současného příměří v celní válce mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Vysoké dovozní přirážky a další obchodní bariéry, jež rovněž přispívají k inflaci, budou jedním z hlavních bodů dnešních jednání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s americkým protějškem Donaldem Trumpem ve Washingtonu.