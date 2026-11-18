Změna v přeskakování reklam na Nově. Velcí operátoři nastaví jiná pravidla
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- Přeskočení reklamy umožní O2 nebo T-Mobile, Vodafone to chystá.
- U jiných firem bude nutné sledovat celý reklamní blok.
- Omezení přetáčení reklam se netýká sportovních kanálů ani TN Live.
Velcí televizní operátoři, jako je O2 nebo T-Mobile, umožní při zpětném zhlédnutí přetáčení reklam u nesportovních kanálů Novy po prvních třech minutách, Vodafone podobné opatření chystá. U části firem bude nutné sledovat celý reklamní blok. Vyplývá to z informací firem. Nova od středy omezila přetáčení reklam, podobně jako před čtyřmi lety Prima.
T-Mobile ve své Magenta TV podle mluvčí Patricie Šedivé na základě smluvního požadavku TV Nova od středy omezil přetáčení reklamních bloků na nesportovních stanicích TV Nova. Nově je možné přetáčet reklamní bloky pouze v prvních 60 vteřinách zpětného zhlédnutí. Poté je při sledování pořadu, který podle televizního programu stále běží, nutné zhlédnout celý reklamní blok.
„Pokud již pořad skončil a divák jej sleduje zpětně, je nutné zhlédnout minimálně tři minuty reklamního bloku. V nahrávkách starších sedmi dní je pak možné přetáčet reklamní bloky bez omezení. Omezení se týká všech typů zařízení,“ řekla mluvčí T-Mobilu.
Také na společné platformě Novy a O2 Oneplay bude možné reklamní blok ve zpětném zhlédnutí stanic TV Nova přetočit po prvních třech minutách. Mluvčí Novy Dominika Marie Vejlupková doplnila, že přehrání prvních tří minut se týká vložené digitální reklamy, která nahradí původní reklamní blok. Pokud operátor digitální reklamu nevloží, bude muset divák sledovat původní reklamu celou. To zřejmě čeká zákazníky Telly nebo SledováníTV. Lepší.TV naopak přetáčení umožňuje.
Vodafone podle mluvčí Lenky Do řešení chystá. „Variantu s možností odsledovat pouze část reklamy a pak přetáčet aktuálně připravujeme. Do 18. listopadu však toto řešení ještě nebude k dispozici. Vylepšení možnosti přetáčení se bude týkat jak programů Novy, tak i programů Primy. Zákazníky a zákaznice budeme o úpravách včas informovat,“ řekla. Dodala, že u Primy jako jediný operátor nabízí jako kompenzaci přístup k prima+ Premium s možností sledovat obsah kanálů Primy bez reklam.
Canal Plus, tedy dřívější Skylink, podle mluvčí Gabriely Semové přetáčení reklam neumožní. „Pro naše zákazníky se zavedením tohoto opatření nic nemění - beze změny zůstává cena, stávající podmínky využívání služby i délka televizního archivu,“ dodala.
Omezení přetáčení reklam se týká stanic Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova Fun, Nova Krimi a Nova Lady. Naopak se nevztahuje na kanály Nova Sport, Oneplay Sport nebo TN Live.