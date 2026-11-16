Oneplay od středy zavádí zásadní změnu, která předplatitele nepotěší
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- Od 18. listopadu nebudou moci diváci platformy Oneplay při zpětném sledování volně dostupných kanálů skupiny Nova přetáčet reklamy.
Komerční televize tímto krokem reaguje na meziroční pokles tržeb z klasické televizní reklamy a potřebu stabilně financovat svou původní tvorbu.
Nova tak následuje praxi konkurenční Primy či slovenské Markízy a podobné podmínky začíná vyžadovat také po ostatních operátorech placené televize.
Diváci placené televizní služby Oneplay přijdou o jednu z nejoblíbenějších funkcí internetového vysílání. Od 18. listopadu už nebude možné při zpětném zhlédnutí pořadů na volně dostupných kanálech skupiny Nova přeskakovat reklamní bloky v plném rozsahu. Komerční stanice si od kroku slibuje stabilizaci reklamních příjmů, které v lineárním vysílání meziročně klesají.
Omezení se dotkne hlavního kanálu Nova a tematických stanic Nova Cinema, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Lady a Nova Action. Uživatelé budou při zpětném přehrávání nuceni zhlédnout minimálně úvodní tři minuty každého reklamního bloku.
Podle vedení televize jde o nezbytný krok k udržení rozpočtů na původní obsah. „Rozvoj vlastní tvorby vyžaduje dlouhodobé a stabilní investice, pro které potřebujeme předvídatelné financování. Reklama je jeho důležitou součástí a nové nastavení nám vytváří podmínky pro další rozvoj naší tvorby,“ uvedla stanice na svém webu.
Miliardy v sázce
Pro komerční vysílatele představuje přeskakování reklam na internetových platformách (IPTV) čím dál citelnější zásah do byznysu. IPTV se totiž stala hlavním způsobem příjmu televizního signálu v Česku a diváci možnost posouvat vysílání masivně využívají.
Zatímco roční tržby skupiny Nova přesahují 11 miliard korun, téměř pět miliard z této částky tvoří právě příjmy z reklamy v klasickém lineárním vysílání. A na rozdíl od příjmů z internetu či předplatného streamingových služeb tyto klasické reklamní výnosy meziročně klesly.
Změna se naopak vůbec nedotkne videotéky. „Nadále zůstávají benefity Oneplay, jichž se tato změna nedotkne. Stále bude možnost sledovat série Oneplay Originál, české i zahraniční filmy a seriály, reality shows a tisíce titulů,“ zdůraznil mluvčí Novy Michal Prokeš.
Tlak na další operátory
Oneplay, která vznikla spojením Voya a O2 TV a okamžitě se stala největší placenou televizní službou na českém trhu, není jedinou platformou, kde Nova prosazuje nová pravidla. Už na jaře televize zakotvila požadavek na omezení přetáčení reklam do nových smluvních podmínek i pro ostatní operátory placené televize. Původně avizovaný termín 16. listopadu nyní stanice posunula na 18. listopadu.