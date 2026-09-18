Warren Buffett odchází po 56 letech z čela správní rady Berkshire Hathaway
- Americký investor a obchodník Buffett už loni předal vedení firmy, šéfem správní rady se stal jeho syn.
- S majetkem kolem 150 miliard dolarů patří k nejbohatším lidem světa, značnou část ale dává na charitu.
- Hodnota Berkshire Hathaway přesahuje bilion dolarů.
Americký investor a filantrop Warren Buffett odstupuje z funkce předsedy správní rady společnosti Berkshire Hathaway, v této roli byl od roku 1970. Firma svého dlouholetého šéfa zároveň jmenovala čestným předsedou.
„Čas vždycky zvítězí. Ke mně však byl velkorysý,“ napsal 96letý Buffett v dopise akcionářům. Už loni opustil funkci generálního ředitele a předal vedení svému spolupracovníkovi Gregu Abelovi. Předsedou správní rady firma jmenovala Buffettova syna Howarda.
„Pan Buffett ve funkci čestného předsedy zůstane členem správní rady a bude nadále poskytovat svůj cenný úsudek a pohled na věc,“ uvedla firma.
Firmu Berkshire Hathaway, která zpočátku působila v textilním odvětví a potýkala se s problémy, Buffett proměnil v investičního giganta s hodnotou přesahující bilion dolarů (21,2 bilionu Kč). Díky své dlouhodobé strategii a zaměření na nákup kvalitních podniků za rozumné ceny dosahoval Buffett stabilních výnosů, které překonávaly výkonnost širšího trhu, čímž si vybudoval pověst důvěryhodného správce kapitálu.
Berkshire Hathaway má sídlo v Omaze v americkém státě Nebraska. Buffettovi se za jeho dlouhodobě úspěšné investování často přezdívá Věštec z Omahy. Dokázal totiž dobře vyhodnocovat informace i náznaky budoucího výkonu firem i ekonomiky.