Babiš přibral do týmu bývalého guvernéra ČNB Singera. Bude mu zadarmo radit s ekonomikou
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- Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer se stal neplaceným poradcem premiéra Andreje Babiše pro makroekonomii, měnovou a hospodářskou politiku.
Singer přijetí nabídky zdůvodnil snahou korigovat vládní kroky, přičemž otevřeně přiznal, že není fanouškem stávající hospodářské politiky a chce hlavně zkusit zastavit případné „průšvihy“.
Babišův poradní tým se tak rozrostl na celkem 13 členů a Singer v něm zúročí své zkušenosti z vedení ČNB, zrušené rady NERV i ze současného působení ve skupině Generali.
Bývalý guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer se stal poradcem premiéra. Uvedl to ve středu server iROZHLAS.cz na základě vyjádření Singera, podle kterého se jedná o neplacenou funkci. Babišovi bude radit v makroekonomii, centrálním bankovnictví či měnové a hospodářské politice. Celkem má nyní Babiš podle serveru i se Singerem 13 poradců.
„Je to několik týdnů, kdy se mě premiér zeptal, jestli bych byl ochotný být poradcem. Já jsem říkal, že pokud to nebude spojeno s nějakými požitky, tak klidně,“ sdělil serveru Singer. „Nejsem fanda stávající hospodářské politiky. Ale o to víc vidím možnost potenciálu něco zastavit. A pokud se mi povede zastavit nějaký průšvih, budu docela spokojený,“ doplnil.
Singer se v roce 2005 stal členem bankovní rady ČNB a zároveň i viceguvernérem centrální banky. Mezi lety 2010 a 2016 pak byl guvernérem ČNB. Singer byl také po roce 2020 členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), kterou nynější Babišova vláda letos v únoru zrušila.
Singer v posledních letech pracuje podle serveru jako hlavní ekonom a ředitel pro styk s institucemi v Generali CEE Holding. Předsedá také dozorčí radě Generali České pojišťovny. Současně zastává pozici místopředsedy dozorčí rady Moneta Money Bank a přednáší a konzultuje na Vysoké škole ekonomické v Praze. Angažuje se také v institutu Solvo Ivany Tykač, podnikatelky a manželky vlastníka energetické skupiny Sev.en Pavla Tykače.