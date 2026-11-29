Čechům rostou výplaty, dobré časy ale mohou brzy skončit. Ekonomové vysvětlují proč
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Průměrná mzda v Česku podle analytiků ve třetím čtvrtletí reálně vzrostla o 4,2 procenta.
V příštím roce by měl růst kupní síly zaměstnanců zpomalit kvůli vyšší inflaci.
Rychlé zvyšování mezd představuje podle ekonomů riziko pro cenovou stabilitu.
Mzdy v Česku rostly i ve třetím čtvrtletí, a to obdobným tempem jako v předchozím kvartálu. Nominálně se meziročně zvýšily o 6,3 procenta, což by znamenalo reálný růst o 4,2 procenta. Shodují se na tom ve svých odhadech analytici. Obdobný mzdový vývoj předpokládá i listopadová prognóza České národní banky (ČNB). Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní údaje o vývoji mezd v pátek.
„Za třetí čtvrtletí odhaduji růst průměrné nominální mzdy v meziročním vyjádření na 6,3 procenta. Při inflaci v blízkosti dvou procent to znamená reálný růst zhruba 4,2 procenta. Korunová úroveň se bude pohybovat lehce pod 51.000 korun hrubého měsíčně,“ řekl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
Kupní síla zaměstnanců poroste pomaleji
Stejný odhad pro třetí čtvrtletí má i hlavní ekonom Portu Jan Berka. „Půjde pravděpodobně o poslední čtvrtletí s více než čtyřprocentním reálným růstem. V dalších čtvrtletích čekáme zpomalení pod čtyři a ještě v první polovině příštího roku pod tři procenta,“ upozornil. Důvodem podle něj bude rychlejší růst cen, nikoli zklidnění mezd nominálních. „Ty dál porostou tempem kolem šesti procent,“ dodal.
Se zpomalením růstu mezd v příštím roce počítá ve své predikci i hlavní ekonom UniCredit Bank Martin Komrska. „Nicméně vzhledem ke stále napjaté situaci na trhu práce by se nemělo jednat o nic dramatického. Mzdové tlaky v ekonomice může navíc v příštím roce přiživovat plánované štědré zvyšování platů ve veřejném sektoru,“ uvedl.
Rychlý růst mezd představuje inflační riziko
Odhady analytiků pro třetí čtvrtletí se shodují s prognózou ČNB. Odborníci ale upozorňují, že z hlediska centrální banky představuje očekávané tempo růstu mezd inflační tlak. „Čtyřprocentní růst reálné mzdy při aktuálně téměř stagnující produktivitě práce je víc, než je slučitelné s inflačním cílem. Ne nadarmo centrální banka označuje pokračující rychlý růst mezd při přetrvávajícím napětí na trhu práce za proinflační riziko,“ uvedl Berka.
Ve druhém čtvrtletí byla průměrná mzda 51 966 korun, když se meziročně zvýšila o 6,4 procenta nominálně a o 4,3 procenta reálně. Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. V odměňování přetrvávaly výrazné regionální rozdíly, když pouze v Praze a ve Středočeském kraji překročila průměrná mzda republikový průměr. Nejnižší mzdy pobírali lidé v Karlovarském kraji.