Německá armáda testuje zbraně řízené umělou inteligencí. Experti varují před fatálními následky chyb
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- Německá armáda zkouší zbraňové systémy řízené umělou inteligencí (AI). Použití takto ovládaných dronů vyvolává v německém parlamentu právní pochybnosti.
- Jasno není ani na mezinárodní úrovni, nedávné rozhovory v OSN v Ženevě o možné regulaci nepřinesly žádný výsledek, informovala bavorská veřejnoprávní stanice Bayerischer Rundfunk (BR).
- Ta uvedla, že bezpečnostní systémy budoucnosti budou výrazně formovány autonomním provozem a AI.
Odborný posudek vypracovaný výzkumnou službou Spolkového sněmu uvádí, že jen zahájení operace nepředstavuje dostatečnou lidskou kontrolu nad zbraněmi řízenými s pomocí AI. Pochybnosti na úrovni mezinárodního práva pak podle tohoto dokumentu vyvolává nasazení takzvané vyčkávací munice, což jsou bezpilotní prostředky schopné v cílové oblasti vyčkávat, identifikovat cíle a následně udeřit.
Odbornice na mezinárodní právo Natali Gbeleová, která se tomuto tématu na univerzitě v Mnichově věnuje, varuje před následky využívání umělé inteligence při vojenských operacích. „Mnohem ochotněji se spoléháme na to, co nám sdělí stroj než člověk,“ řekla. Poznamenala, že během bojů ale následky chyb spojených s AI znamenají ztrátu lidských životů.
Zmiňován je například izraelský systém Lavender nasazený v palestinském Pásmu Gazy, který má podle kritiků až desetiprocentní chybovost, což by mohlo znamenat tisíce civilních obětí. Izraelská armáda kritiku odmítá a tvrdí, že při používání takových systémů nakonec vždy rozhoduje člověk.
Mezinárodní regulace AI v boji neexistuje
Za zvláště znepokojivou označila Gbeleová vyčkávací munici, kterou si objednala německá armáda. Poukázala na to, že u řady poloautonomních zbraňových systémů může člověk určit cíl, vyčkávací munice je ale cíle schopná vyhledávat sama, takže konečnou situaci během útoku kontroluje již jen AI.
Spolkové ministerstvo obrany podle BR uvedlo, že německá armáda plně autonomní systémy nepoužívá a že v ostatních systémech opírajících se o AI je plně zachována lidská kontrola.
Před týdnem se v Ženevě pod záštitou OSN konala mezinárodní debata o bojovém použití AI, žádný výsledek ale nepřinesla. Jednání proto budou v budoucnu pokračovat. Ačkoli AI již našla uplatnění v současných ozbrojených konfliktech, žádná mezinárodní regulace neexistuje. Zpravodajka stanice ARD uvedla, že pokroku v této věci zabránily Spojené státy, Izrael, a především Rusko.