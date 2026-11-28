Čína chce ukončit nadvládu Airbusu a Boeingu. Úspěšně už testuje i elektrická letadla
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- Rivalem dvou hlavních světových výrobců letadel by se mohla stát čínská státní společnost Comac.
- Její model C919 je už dnes srovnatelný s Airbusem A320 nebo Boeingem 737 Max. Vyvíjí a úspěšně testuje také elektrická letadla.
- Letecký průmysl by tak mohl následovat ten automobilový, kde Čína během pár let získala významný podíl na trhu, píše businessový newsletter 11am.
Cestující ve většině vyspělého světa berou jako samozřejmost, že v osobní i nákladní letecké dopravě kralují prakticky jen dvě značky letadel – Airbus a Boeing. S naprostou dominancí těchto dvou západních výrobců chce skoncovat Čína, která má ambici obsadit část světového trhu s komerčními letadly.
Hodnota tohoto trhu se podle výzkumné a poradenské firmy Fortune Business Insights může do osmi let takřka zdvojnásobit zhruba na 240 miliard dolarů (5,3 bilionu korun). Podle Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) Airbus s Boeingem provozu na nebi s přehledem kralují – zatím zajišťují kolem 86 procent všech globálních dodávek strojů aerolinkám. Experti z odvětví ale upozorňují, že je pouze otázkou času, než čínská konkurence duopol těchto zavedených výrobců ukončí.
„Pokud má někdo dostatečnou vůli to dokázat, jsou to Číňané. Zničili konkurenci na trhu s automobily díky elektromobilům, převrátili vzhůru nohama tolik průmyslových odvětví – proč by letectví mělo být výjimkou?“ citovala před dvěma týdny agentura Bloomberg Tima Clarka, prezidenta letecké společnosti Emirates, největšího provozovatele civilních letadel na světě.
Jedním z rodících se rivalů je čínská státní společnost Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) sídlící v Šanghaji. Ta například vyvinula a nedávno otestovala první čínské elektrické dopravní letadlo CE-25A. Vlajkovým modelem, který koncern proslavil, je proudový letoun C919, jenž se vyrábí v řadě verzí, od menší pro regionální lety až po širokotrupý pro dálkové trasy. Firma vyvíjí i další prototypy, které budou na trhu soupeřit s americkými boeingy a evropskými airbusy.
Kopírování a státní dotace
Čína za poslední čtvrtstoletí od svého vstupu do Světové obchodní organizace (WTO) získala přístup k západnímu know-how. Kopíruje ho a své podniky ve velkém podporuje pomocí neprůhledného systému státních dotací.
Díky tomu se postupně ze světové montovny stala lídrem pokročilých technologií v celé řadě odvětví od energetiky či elektromobility až po umělou inteligenci a další pokročilé technologie. Čínské firmy dnes pronikají na západní trhy, kde tamní výrobce a politickou reprezentaci děsí přílivem svých levných a zároveň atraktivních produktů.
Oproti tomu se například evropský průmysl musí potýkat s řadou potíží – trápí jej nepružný trh práce, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a vysoké mzdy. A též výrazně vyšší ceny zemního plynu nebo elektřiny než v Číně či Spojených státech. Za zdražením energií v Evropě jsou dlouhodobě unijní emisní povolenky ETS a v poslední době také válka na Blízkém východě. Zdejších velkých výrobců se navíc týká rozsáhlá byrokracie – reportovací povinnosti například v oblasti udržitelnosti nebo prověřování dodavatelských řetězců co do dodržování lidských práv a dopadu na životní prostředí.
Výrazným příkladem zmíněných těžkostí je situace německých automobilek, jimž se nedaří vypořádávat se s konkurencí čínských elektromobilů.
Velký skok vpřed
Podle Clarka jsou zatím největší překážkou pro vstup čínské konkurence na západní trhy certifikace, které evropské a americké úřady u dopravních letadel vyžadují. Ale i tato bariéra může být časem překonána.
Už první zkušební let elektrického letounu z dílny Comacu, který proběhl před pár dny, podtrhuje, nakolik dokáže Čína v oblasti technologií překvapit. CE-25A je pro maximálně 19 cestujících, váží deset tun a s bateriemi čínské skupiny CATL má dolet zatím jen 400 kilometrů. I tak ale jde o jedno z největších úspěšně testovaných elektrických letadel na světě.
Čína tedy zatím poráží konkurenty v elektřinou poháněných letadlech. Větší než CE-25 by mohl být pouze prototyp X1 z dílny americké společnosti Heart Aerospace. Mnichovský výrobce elektrických letadel Vaeridion zase vyvíjí menší stroj s kapacitou pro devět cestujících, jehož první prototyp má být hotový nejpozději začátkem roku 2028.
Čínský letoun určený pro střední vzdálenosti C919 je už dnes podle deníku Handelsblatt srovnatelný s Airbusem A320 nebo Boeingem 737 Max. Podle odhadů výzkumného think-tanku Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) jsou tyto stroje z dílny Comacu zhruba o 10–20 procent levnější než Airbusy.
Čínské letadlo Comac C919 |
V Číně se zatím C919 využívá převážně na vnitrostátních linkách, jedna z největších čínských aerolinek Air China jej už nasadila na svém spojení Pekingu s Mongolskem. Od Comacu si pořídily stroje také Vietnam, Indonésie a kambodžská národní aerolinka Air Cambodia či brunejský dopravce GallopAir. V jednání jsou rovněž dodávky strojů do Kazachstánu nebo Kyrgyzstánu.
Házet klacky pod nohy, co to jde
Jisté uklidnění Boeingu a Airbusu – aspoň prozatím – může poskytnout říjnová zpráva analytické společnosti Cirium, kterou zveřejnil hongkongský deník South China Morning Post. Podle ní bude mít v roce 2045 Comac podíl pouze asi pět procent nově dodaných letadel, zatímco Airbus uspokojí 47 procent poptávky. V případě Boeingu půjde o 39 procent.
Západ se zejména čínské konkurenci snaží bránit, co to jde. Evropa a USA odmítají čínským letounům udělit potřebnou certifikaci, bez níž Čína na tyto trhy své stroje nemůže vyvážet. Zároveň jsou zatím čínští producenti zcela závislí na západních komponentech, například na leteckých motorech Leap-1C vyráběných evropsko-americkým konglomerátem CFM International nebo na letecké elektronice produkované firmou GE Aerospace ze Spojených států.
Minulý rok navíc Washington kvůli obchodní válce s Pekingem uvalil restrikce na vývoz svých leteckých součástek do Číny. Podle agentury Reuters dodnes USA využívají této závislosti při pokračujících obchodních jednáních jako protiváhy k ostatním trumfům v čínských rukách, jako je úplná dominance říše středu v oblasti těžby a zpracování vzácných zemin. Bez nich se neobejde celá řada průmyslových odvětví od automobilek po zbrojovky.
Comac je kvůli těmto omezením nucen vyrábět mnohem méně, než by jeho vedení chtělo. Podle Handelsblattu koncern například minulý rok dodal domácím aerolinkám pouze 15 letadel C919, ačkoli jich původně mělo být 50. Letos to bylo pouze 11 letounů. Pro srovnání, jen Airbus podle Reuters do konce roku plánuje dodat 870 strojů, ke konci října jich už bylo 547.
Výše zmiňovaný washingtonský výzkumný think-tank ITIF ale před Comacem – jeho praktikami, státními dotacemi a krádežemi západního duševního vlastnictví – varuje. Podle jeho výzkumníků je tato čínská státní firma ohrožením samotných základů tržně postaveného komerčního letectví. Podle Bloombergu dokonce samo čínské ministerstvo státní bezpečnosti organizuje špionážní operace, jejichž cílem je krádež západních leteckých technologií.
Už dnes navíc Čína vyvíjí vlastní proudový motor CJ-1000A, který by se mohl začít sériově vyrábět do konce tohoto desetiletí. ITIF proto vyzývá Západ, aby ještě přitvrdil ve své protekcionistické politice a Comac jednoduše na své trhy nepustil. V opačném případě think-tank varuje i před nejčernějšími scénáři v budoucnosti, například před možným krachem Boeingu a následným pádem hodnoty dolaru. ITIF sice má v akademických a politických kruzích silnou reputaci jako kvalitní analytické pracoviště, je však úzce svázán s velkými technologickými a farmaceutickými korporacemi.