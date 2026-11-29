Češi se přestávají bát o své investice. Čísla ale ukazují znepokojivý trend
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Češi si při investování stále více věří, obavy z podvodů má už jen desetina z nich.
S investičními podvody se přitom setkala více než pětina investorů.
Mezi nejčastější chyby patří investice do pyramidových her a projektů slibujících mimořádné výnosy.
Investorské sebevědomí Čechů sice stále stoupá, desetina z nich ale má stále obavy z toho, že se stanou obětí podvodné investice. Zatímco v roce 2023 se investičního podvodu obávalo 17 procent Čechů a o rok později 13 procent, na konci roku 2025 to bylo deset procent. Vyplývá to z průzkumu, který pro Asociaci pro kapitálový trh mezi 1 100 respondenty uskutečnila agentura Perfect Crowd.
Podvodníci využívají stále rafinovanější metody
S podvody se setkala více než pětina investorů. „Obavy z investičních podvodů lze na jednu stranu považovat za projev zdravé a oprávněné opatrnosti. Nicméně se bohužel stále setkáváme s chybami, kterých se lidé dopouštějí. Snaha dosáhnout vysokého výnosu při nízkém riziku je často dovede k investici, která svým rizikem výnosu neodpovídá. Obecně platí, že investor by neměl investovat do věcí, kterým nerozumí, kde jim někdo slibuje zaručený vysoký výnos, nebo které vypadají příliš dobře na to, aby to byla pravda,“ komentoval situaci předseda asociace Jaromír Sladkovský.
Podle něho s rozvojem moderních technologií a zrychlujících se komunikací roste na jedné straně možnost získat důvěryhodné informace, na straně druhé však těchto kanálů využívají rafinovanějším způsobem i podvodníci. Meziročně tak stoupl počet lidí, kteří se opakovaně setkávají s investičními podvody, a to na 22 procent proti 19 procentům v roce 2024. Tento posun do jisté míry souvisí i s mírným, ale setrvalým nárůstem investujících v celkové populaci, což se podle průzkumu projevilo i na tom, že meziročně stoupl o jeden procentní bod počet osob, které do podvodů opakovaně investovali.
Vidina rychlého zisku zůstává pastí
Průzkum zároveň vykazuje meziročně stagnující nebo jen nepatrně se lišící údaje týkající se největších chyb v investování, kterými jsou nejčastěji investice do pyramidových her nebo do projektů slibujících rychlé a nadstandardně vysoké zhodnocení. „S nejrůznějšími podvody se budeme setkávat i v blízké budoucnosti. Nicméně jako velmi pozitivní vidím fakt, že si investoři uvědomují svá pochybení a neodradí je to od dalšího investování,“ uvedla výkonná ředitelka asociace Jana Brodani.