Evropou se vrací strach z dluhové krize. Euro spadlo nejníž za 17 měsíců
- Euro v pondělí vůči americkému dolaru sestoupilo až na nejnižší úroveň za 17 měsíců.
- Za jeho poklesem stojí rozpočtové problémy ve Francii, které mezi investory vyvolávají obavy z možné dluhové krize v eurozóně, píše agentura Reuters.
- Krátce po 18:30 SELČ jednotná evropská měna ztrácela zhruba 0,4 procenta a pohybovala se těsně nad hranicí 1,12 USD. Předtím klesla až na 1,1161 USD, nejníže od loňského května.
Obavy ohledně schopnosti Francie udržet pod kontrolou rozpočtový deficit vedly v poslední době k rozsáhlému výprodeji dluhopisů francouzské vlády. „Nejnovější vývoj na dluhopisovém trhu je čím dál více znepokojivý a do jisté míry připomíná dluhovou krizi," uvedl analytik Hauke Siemssen ze společnosti Commerzbank.
Rozpočtové problémy Francie jsou podle analytiků samy o sobě velmi závažné, jejich řešení navíc komplikuje napjatá politická situace v zemi před blížícími se prezidentskými volbami. Plánované rozpočtové škrty, které mimo jiné prohlubují nedostatek financí ve vzdělávacím sektoru, vedly k protestům po celé zemi, upozorňuje agentura Reuters. „Vývoj kolem Francie je na devizovém trhu pravděpodobně nejvýznamnějším faktorem v tomto týdnu," uvedl analytik Erik Bregar z firmy Silver Gold Bull.
Zvyšování úrokových sazeb v USA
K růstu dolaru vůči euru v posledních týdnech přispívají rovněž vyhlídky na další zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech. Americká centrální banka (Fed) minulý měsíc zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Její představitelé navíc signalizovali, že v příštích měsících počítají s dalším růstem úroků.
Překvapivě slabé údaje o zářijovém vývoji trhu práce v USA vedly v posledních dnech k poklesu očekávání, že Fed k dalšímu zvýšení úroků přikročí již tento měsíc. Finanční trhy však podle agentury Reuters předpokládají, že centrální banka úroky zvýší v prosinci. Počítají rovněž s dalšími dvěma zvýšeními úroků v první polovině příštího roku.