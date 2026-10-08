Nezaměstnanost v Česku zůstává třetí měsíc stejná, na jedno místo jsou téměř čtyři uchazeči
- I v září byla nezaměstnanost na pěti procentech.
- Je to o půl procentního bodu více než loni v září.
- Nejvíce lidí bez práce je na Karvinsku a Mostecku, nejméně v okolí Prahy a na Rychnovsku.
Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na pěti procentech. Úřady práce na konci září evidovaly 368 377 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 5514 méně než o měsíc dřív. Naopak počet volných pracovních míst proti srpnu vzrostl o 5085 na 104 359 nabízených pozic. Údaje zveřejnil Úřad práce ČR. V porovnání s loňským zářím míra nezaměstnanosti stoupla, před rokem byla 4,5 procenta.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) upozornil, že na jedno volné místo nyní připadá v průměru 3,5 uchazeče o práci. „Nárůst počtu absolventů v evidenci je v září běžnou součástí období, kdy mladí lidé dokončují studium a hledají své první zaměstnání,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Roman Chlopčík. Trh práce podle něj zůstává stabilní.
Na Karvinsku a Mostecku je bez práce desetina lidí
Ve srovnání krajů zůstala nezaměstnanost nejvyšší v Ústeckém se 7,3 procenta, následoval Moravskoslezský se sedmi procenty a Karlovarský s 5,8 procenta. Nejnižší mezi regiony byla nezaměstnanost v Praze na úrovni 3,9 procenta, v Pardubickém kraji byla čtyřprocentní a 4,1 procenta shodně v Plzeňském a Královéhradeckém kraji a na Vysočině.
„Ve srovnání se srpnem zůstal podíl nezaměstnaných osob na stejné úrovni v Karlovarském a v Ústeckém kraji, ve všech ostatních krajích poklesl o 0,1 procentního bodu,“ uvedl Úřad práce.
Na úrovni okresů byl nejvyšší podíl lidí bez práce na Karvinsku s 10,5 procenta, Mostecku s 10,4 procenta a Bruntálsku s 8,4 procenta. Naopak velmi nízkou nezaměstnanost, tedy pod třemi procenty, eviduje Úřad práce pouze v okresech Praha-východ a Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou.
V září se na úřadech práce nově zaevidovalo téměř 57 tisíc lidí, z jejich evidence odešlo 62 tisíc. Do nového zaměstnání z úřadu práce nastoupilo přes 45 tisíc lidí. Z celkového počtu lidí v evidenci bylo 199 tisíc žen, které tak tvořily 54 procent nezaměstnaných.
Volných pracovních pozic nabízeli zaměstnavatelé v září nejvíce v Praze, téměř 24 tisíc, a ve Středočeském kraji se zhruba 15 500 místy. Největší převaha nezaměstnaných nad počtem nabízených pozic byla v září na Karvinsku, kde na jedno volné pracovní místo připadalo průměrně 20,4 uchazeče, dále v okresech Ústí nad Labem a Děčín. Data nepokrývají celý trh práce, protože zaměstnavatelé řadu pozic inzerují prostřednictvím internetových portálů a sociálních sítí, upozornil úřad.