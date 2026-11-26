Obce a kraje drží na účtech 620 miliard. Neefektivní, v EU to nemá obdoby, říká šéf rozpočtové rady
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- Samosprávy mohou od října využít výhodnější spořicí účet u ČNB.
- Zatím ho má jen zhruba desetina obcí.
- Obce vysvětlují rozsáhlé úspory plánovanými investicemi.
Objem peněz, které mají české obce a kraje na účtech, nemá v Evropské unii obdoby. Na finanční konferenci Sdružení místních samospráv ČR to řekl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Podle něj tento stav ukazuje na neefektivní nakládání s daňovými prostředky. Vyzval obce, aby alespoň přesunuly své úspory na účty u České národní banky (ČNB), což by jim zajistilo zhodnocení peněz a zároveň zlevnilo financování schodku státního rozpočtu.
Podle údajů ministerstva financí činily na konci června zůstatky obcí na bankovních účtech, včetně peněz jimi zřizovaných příspěvkových organizací, 475,2 miliardy korun. Od konce loňského roku vzrostly o 42,2 miliardy. Kraje, včetně příspěvkových organizací, měly v pololetí na účtech 145 miliard korun. Zůstatky se jim od konce roku 2025 zvýšily o 40,5 miliardy.
Hampl dlouhodobě vysoké zůstatky samospráv na účtech označil za ekonomickou neefektivitu, kterou nelze obhájit. Upozornil, že ve srovnání s evropským průměrem je český podíl úspor samospráv vůči hrubému domácímu produktu trojnásobný.
Vysoké úspory na bankovních účtech obce dlouhodobě obhajují tím, že musí spořit na budoucí investice. „Když obce vědí, že je nebudou nějakou dobu potřebovat, nepřipadá nám racionální, že tyto zůstatky jsou alokovány na nízko úročených účtech v komerčních bankách, které zároveň za vysoký úrok nakupují státní dluhopisy,“ řekl Hampl. Podle něj by obce měly přesunout úspory alespoň na účty u ČNB.
Účet v nejbezpečnější bance v zemi
Centrální banka od října nabízí pro samosprávy spořicí účet s okamžitou dostupností vložených peněz. Podle Hampla by si tak obce mohly zajistit konkurenceschopné zhodnocení svých úspor při nulovém riziku, protože ČNB je nejbezpečnější bankou v zemi. Zároveň by si stát mohl uložené peníze půjčovat k financování rozpočtového deficitu, což by snížilo úrokové náklady ve srovnání s vydáváním dluhopisů.
Členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková na konferenci řekla, že od spuštění spořicího účtu jich centrální banka zavedla 681. „Na více než 6000 municipalit je to stále málo,“ podotkla. Připomněla přitom, že spořicí účet nabízí obcím stejné možnosti jako obvyklé běžné účty, včetně možnosti využití platební karty. V současnosti činí úrok na spořicím účtu 3,95 procenta ročně, vzrostl po listopadovém zvýšení základní úrokové sazby ČNB.
Kubelková také uvedla, že 714 obcí využívá termínovaného účtu u ČNB. Ten nabízí vyšší zhodnocení než spořicí, peníze v něm jsou ale vázané na přinejmenším tříměsíční dobu. Podle Kubelkové je tak přínosný zejména v situaci, kdy samosprávy vědí, že určitou část úspor s jistotou nebudou delší dobu potřebovat.