Ruské lodě uprchly z Černého moře na sever. Ukrýt se před ukrajinskými drony je ale čím dál těžší
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- Rusko hledá náhradní cesty pro vývoz obilí.
- Pobaltí chce jednotnou unijní odpověď na tranzit zboží.
- Válka se rozlévá do vzdálených vod a Evropu to silně znervózňuje.
Boje v Černém moři v létě natolik zintenzivněly, že Kreml hledá náhradní trasy pro svůj export. Stěhuje nákladní lodě do baltských přístavů, na Dálný východ a kopíruje severní konvojovou trasu z druhé světové války. Ukrajinský zásah ruských plavidel ve Finském zálivu a u pobřeží Libye i poničení Krymského mostu však ukazují, že schopnosti Kyjeva operovat v různých vodách rostou. Válka se tak pomalu rozšiřuje do moří, která obklopují Evropu.
Přestože se hlavní pozornost světa letos upíná k Hormuzskému průlivu, nejnebezpečnější námořní tepnou současnosti je pravděpodobně Černé moře. Média v poslední době informovala, že tam od začátku roku bylo podle různých zdrojů napadeno 300 až 570 lodí a čtyřicet námořníků zemřelo. Většina útoků se odehrála od července.
Situace ohrožuje potravinovou bezpečnost
Ruské síly se zaměřují na obchodní lodě, které vozí potraviny z Ukrajiny. Hlavním centrem jejich výpadů je tak přístavní město Oděsa, údery ale často míří například i do ústí Jižního Bugu a delty Dunaje. Ukrajina zase útočí na ruská plavidla na druhé straně moře. Přepravci se ve snaze chránit se před napadením stáhli blíž k pobřeží států NATO, ale útokům se nevyhnuli ani tam. Bulharsko a Rumunsko tak řeší kritickou situaci v rámci aliance i Evropské unie.
V Černém moři je letos situace kritická. |
OSN zase varuje, že válka v Černém moři zásadně ohrožuje export zemědělských produktů, může narušit globální potravinovou bezpečnost a vyvolat v nejchudších zemích hladomor. Světový potravinový program (WFP) se obává, že na Ukrajině a v Rusku může letos uvíznout až deset milionů tun pšenice, kterou se nepodaří dostat k zákazníkům. „Je neudržitelné, aby byly sýpky v celém regionu plné obilí, zatímco v jiných částech světa lidé hladoví,“ vzkázal ředitel programu Luke Lindberg.
Zatímco Ukrajina se snaží přesměrovat export přes Dunaj a vlaky a zkoumá možnost využití řeckých přístavů, Rusko se z Černého a Azovského moře obrací na sever, jih i východ. Přesunuje expedici zboží do svých baltských přístavů, které mění z terminálů pro hnojiva a uhlí na místa pro manipulaci s obilím. Podíl ruských přístavů v tomto moři na vývozu pšenice tak v říjnu stoupl na téměř dvě třetiny.
Pobaltí se snaží ruský obchod zarazit
Přední světový exportér obiloviny se snaží využít i vývozní body v pobaltských zemích, což v regionu posiluje napětí. Tyto státy opakovaně vyzývají Evropskou unii k jednotnému řešení tranzitu ruských a běloruských výrobků. „Rusko bombarduje ukrajinské přístavy a blokuje ukrajinské obilí, aby se nedostalo na globální trhy. Zároveň usiluje o získání příjmů přepravou vlastního obilí přes EU. Naše infrastruktura nesmí Rusku pomoci financovat jeho válku,“ uvedl estonský premiér Kristen Michal.
Estonsko zároveň tranzit obilí zakázalo a Litva se rozhodla testovat původ zrní, které z Ruska a Běloruska míří do světa přes její jediný přístav Klajpeda. Chce mít jistotu, že nepochází z okupovaných ukrajinských území. Ruský export to tak významně prodlouží a prodraží. „Testy mohou trvat dva měsíce nebo déle. Pokud bude zjištěno, že je deklarovaný původ podvodný, zásilka bude muset být vrácena nebo zničena,“ řekl Reuters nejmenovaný litevský úředník.
Moskva však hledá i další cesty. Například přes Murmansk, který spojenecké konvoje používaly během druhé světové války k zásobování Sovětského svazu. „V době, kdy tradiční exportní trasy čelí omezením, Murmansk Commercial Seaport pro ruské zemědělce rychle otevírá alternativní cestu k zahraničním trhům,“ pochlubil se přístav. Další obilí se vyváží přes Astrachaň a Machačkalu v Kaspickém moři a přes Dálný východ.
Rusko je tak zjevně ochotné vynaložit i poměrně vysoké náklady, jen aby udrželo vývozní toky. Stěhování exportu je však do jisté míry také přesunem rizik. Ukrajina se systematicky zaměřila na působení ekonomických škod v podobě útoků na ruské rafinerie, velké sklady a další infrastrukturu. Mezi její cíle proto vedle ruských lodí s vojenským materiálem patří také komerční plavidla, především tankery ze stínové flotily.
Ruské lodě jsou v hledáčku Kyjeva
Koncem září se Kyjev pochlubil, že v rámci operace MoLoChKa, což je zkratka hesla „Moskva padne přes Krym“, bylo za jedenáct týdnů zasaženo 300 kusů stínové flotily v Azovském a Černém moři. Své schopnosti Ukrajina potvrdila i minulý týden úderem na Krymský most, jehož silniční část se poté zřítila do moře. Nyní navíc předvádí, že je schopná cílit na ruská plavidla daleko od svých hranic.
V pondělí prohlásila, že nasadila námořní drony na dvě ruské lodě u pobřeží Libye a o víkendu se jí podařilo potopit korvetu Merkurij. „Pokračujeme v našich operacích v určených vodách. Reagujeme na ruskou agresi. Vyvíjíme ukrajinské zbraně,“ prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Obranné síly Ukrajiny opět ukázaly, že ruská vojenská flotila a její logistické sítě nemají žádné bezpečné trasy, a to ani daleko od Černého moře,“ konstatovala ukrajinská zpravodajská služba SBU.
Ukrajinci se přihlásili k útoku na ruskou loď ve Finském zálivu. |
V sobotu navíc v mezinárodních vodách ve Finském zálivu vzplála ruská loď Sparta II, která vezla náklad do Kaliningradu. Kyjev se k útoku oficiálně přihlásil v úterý a nařkl Moskvu, že v ní přepravovala zbraně. „Učinili jsme všechno správně. Každé plavidlo pod ruskou vlajkou, všechno, co veze zbraně nebo jakýkoli sankcionovaný náklad, který může být bůhvíčím, je pro nás legitimním cílem v ruských teritoriálních nebo neutrálních vodách,“ prohlásil Zelenskyj podle agentury Bloomberg.
Ukrajina připouští, že spojence vystrašila
Prezident připustil, že útok vyvolal pozdvižení, protože se evropští partneři obávají vývoje v Baltském moři. Uvedl, že dal pokyn své vládě a armádě, aby více komunikovaly se spojenci a nedocházelo k žádným překvapením. Jeho výroky tak naznačují, že by Ukrajina mohla v podobných aktivitách pokračovat.
„Vzhledem k tomu, že operace v první linii a údery proti ropným rafinériím a obrannému průmyslovému komplexu nejsou dostatečné k tomu, aby nepřítel okamžitě a bezpodmínečně ukončil válku, Ukrajina usiluje o další nástroje tlaku,“ vysvětlil ukrajinskou aktivitu podle webu Politico Mykola Bjeljeskov z Ukrajinského národního institutu pro strategická studia.
Evropané jsou ale z vývoje nervózní zvlášť poté, co se v pátek zřítily tři ruské střely na polské území. Finský premiér Petteri Orpo k incidentu v Baltu uvedl, že rusko-ukrajinská válka se šíří do bezprostřední blízkosti Finska. Zdůraznil ale, že Ukrajina má právo bránit se agresorovi. Německý ministr obrany Boris Pistorius varoval, že válka se do Baltského moře nesmí rozšířit a apeloval na ukrajinskou zodpovědnost.
Ohradila se i libyjská vláda v Tripolisu. „Pokračování války mezi Ruskem a Ukrajinou nedává ani jedné ze stran právo provádět vojenské operace na libyjském území či v jeho výsostných vodách,“ uvedlo tamní ministerstvo zahraničí.