ECB změkne. Na Lagardeovou naváže Španěl, který se nebojí dluhů a neodmítne pomoc Paříži
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- Novým šéfem ECB se stane Španěl Pablo Hernández de Cos, který platí za opatrnou holubici.
- Volba měkčího kandidáta naznačuje, že si eurozóna chystá prostor pro záchranu předlužené Francie.
- Klíčová místa ve vedení banky získají také Francouzi a Němci, kteří se už dluhů nebojí.
Ve chvíli, kdy euro čeká největší test v dosavadní historii v podobě čím dál méně udržitelných francouzských státních dluhů, se země měnové unie dohodly na obsazení klíčových postů ve vedení Evropské centrální banky. Podle informací agentury Reuters si je rozdělí zástupci tří největších ekonomik.
Z profesionálních profilů kandidátů je zřejmé, že Evropská centrální banka nebude v těžkých dobách příliš jestřábí a nebude se snažit zvyšováním úroků tvrdě zasahovat proti inflaci. Bude se ohlížet na to, aby zvyšováním sazeb zároveň příliš nezvedala úroky ze státních dluhopisů velmi silně zadluženým zemím v čele s Francií.
Španělská holubice místo nizozemského jestřába
Novým guvernérem ECB se od 8. února stane bývalý šéf španělské centrální banky Pablo Hernández de Cos. Vystřídá předčasně odcházející francouzskou guvernérku Christine Lagardeovou, která křeslo opouští o devět měsíců předtím, než jí skončí mandát. Jedním z hlavních důvodů je to, aby se pozice nového guvernéra obsadila ještě před francouzskými prezidentskými volbami příští rok v dubnu. Investoři se obávají, že jejich výsledek může výrazně ovlivnit schopnost Francie vypořádat se s obřími státními dluhy, které aktuálně dosahují 119 procent HDP a úroky z desetiletých dluhopisů už vystoupaly na 4,87 procenta.
Favoritkou je zatím lídryně Národního sdružení Marine Le Penová, která volá po tom, aby ECB uvolnila Francii dluhovou zátěž tím, že ji nezvyšováním úroků fakticky rozpustí v inflaci. Ta vždy nahrává dlužníkům a poškozuje ty, kdo mají úspory. Lagardeová při oznámení rezignace zdůraznila, že jedním z důvodů je to, aby se mohla k situaci ve Francii vyjadřovat otevřeněji, než jí dovoluje guvernérský mandát. V pařížských kuloárech se spekuluje o tom, že se sama chystá do prezidentské volby naskočit. Ona sama to ale zatím nepotvrdila.
Záchrana za jakoukoliv cenu
Po dohodě Německa a Francie daly země eurozóny přednost španělskému kandidátovi na guvernéra ECB před konkurenčním nizozemským adeptem Klaasem Knotem. Ten je považovaný za výrazně ostřejšího jestřába, tlačícího na cenovou stabilitu. Výběr měkčího de Cose ukazuje, že eurozóna si vytváří prostor pro intervenci proti neudržitelným státním dluhům některých zemí v čele s Francií. De Cos od roku 2025 působí jako generální ředitel Bank for International Settlements se sídlem v Basileji.
De Cos ve svých veřejných vyjádřeních dlouhodobě zdůrazňuje, že příliš výrazné zvyšování úrokových sazeb by mohlo ohrožovat růst a zaměstnanost. Dlouhodobě je považovaný za velmi pragmatického ekonoma. To je jedním z důvodů, proč v krizové době pro francouzské dluhy dostal přednost před svým soupeřem. Pragmatismus a nestandardní řešení se budou muset v příštích měsích s vysokou pravděpodobností použít. Při poslední finanční krizi po roce 2012 prohlásil tehdejší italský guvernér ECB Mario Draghi „že euro zachrání za jakoukoliv cenu“. Evropská centrální banka pak ve velkém začala nakupovat státní dluhopisy zemí s neudržitelně vysokými úroky ze státních dluhopisů v čele s Itálií, Řeckem a Portugalskem.
Němci už se dluhů nebojí
Teď se hraje v případě Francie o výrazně větší a systémově pro Evropu důležitější ekonomiku. Takže kroky mohou být ještě výrazně nestandardnější. Oproti krizi eurozóny v roce 2010 je tady ale jeden výrazný rozdíl. Ke státním dluhům v té době velmi kritičtí Němci se nyní vydali opačnou cestou a sami své dluhy výrazně zvyšují. A tím pádem jsou tolerantnější i k zadlužování ostatních.
Další klíčová místa ve vedení Evropské centrální banky získají Francouzi a Němci. Francouzská ekonomka Laurence Boone se stane členkou Výkonné rady ECB. Na starosti bude mít klíčové portfolio finančních trhů, tedy právě oblast, kde se dají očekávat zásahy do trhu se státními dluhopisy. Boone má zkušenosti z vedení španělské banky Santander. Býval také hlavním ekonomem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži.
Novým hlavním ekonomem ECB by se měl stát Němec Markus Brunnermeier. Vystřídá v tomto vlivném křesle Ira Philipa Lanea, kterému končí mandát poslední květnový den příštího roku.
Nominace do vedení ECB musí schválit hlavy států alespoň 16 z 21 členů eurozóny, kteří dohromady reprezentují 65 procent jejích obyvatel. Proto byla pro dohodu tak důležitá shoda největších zemí v čele s Němci a Francouzi.
Měkčí než ČNB i Fed
ECB už dnes na rozdíl od České národní banky nebo amerického Fedu drží výrazně měkčí měnovou politiku. Průměrná inflace v eurozóně aktuálně dosahuje čtyř procent. To je dvojnásobek inflačního cíle na dvou procentech. ECB ohlásila vlnu zvyšování sazeb. Stále ale dosahují jen 2,65 procenta. Ve Spojených státech jsou při aktuální inflaci 3,70 procenta úrokové sazby na čtyřech procentech. A Fed signalizuje další růst. Česká národní banka zvedla na svém listopadovém zasedání úroky na čtyři procenta. Říjnová inflace se v Česku vyšplhala na 2,4 procenta.
Premiér Andrej Babiš centrální banku za růst úroků kvůli zdražujícím státním dluhům stále kritizuje právě s odvoláním na Evropskou centrální banku, která drží úroky níž. Pokud se ale kvůli rozpouštění obřích francouzských státních dluhů rozjede v eurozóně inflace, tvrdě to zasáhne i nás. Guvernér Aleš Michl zdůrazňuje, že je proti ní tentokrát připraven na rozdíl od nečinnosti v éře prudkého růstu cen v letech 2022 až 2023 zasahovat.