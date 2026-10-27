Po nobelistech míří do čela prestižní Evropské ekonomické asociace Čech
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- Český ekonom Filip Matějka se v roce 2029 stane prezidentem Evropské ekonomické asociace.
- Jde o jednu z nejvýznamnějších profesních organizací ekonomů v Evropě.
- Jeho nástup do čela asociace představuje významné uznání českého ekonomického výzkumu.
Profesor ekonomie Filip Matějka z výzkumného institutu CERGE-EI byl zvolen viceprezidentem Evropské ekonomické asociace (EEA). V roce 2029 se podle oznámení ujme funkce prezidenta a převezme vedení organizace.
Vedení Evropské ekonomické asociace patří k významným pozicím v mezinárodní ekonomické vědě. Matějka se bude podílet na určování odborných priorit organizace, která propojuje ekonomy napříč Evropou a podporuje výzkum i nastupující vědce. Jeho zvolení může přispět k větší viditelnosti české ekonomie a otevřít další příležitosti pro výzkumníky ze střední Evropy.
Asociace pořádá každoroční Evropský ekonomický kongres, vydává odborný časopis Journal of the European Economic Association a podporuje ekonomický výzkum i mladé vědce. V jejím čele se v minulosti vystřídala řada předních ekonomů, včetně nositelů Nobelovy ceny za ekonomii Jeana Tirolea, Philippa Aghiona a Christophera Pissaridese.
Matějka chce ve vedení asociace klást důraz na schopnost ekonomie reagovat na proměny současného světa. „Vnímám to jako příležitost přispět k tomu, aby evropská ekonomie dokázala lépe reagovat na současné výzvy: od nástupu umělé inteligence až po širší proměny dnešního rychle se měnícího světa,“ uvedl na stránkách CERGE–EI.
Vedle odborných témat chce podpořit také větší zapojení mladých ekonomů ze střední Evropy do mezinárodní vědecké komunity. Právě tato oblast může být pro české akademické prostředí jedním z nejvýznamnějších přínosů jeho budoucího působení v čele EEA.
Velký sjezd ekonomů v Praze
„Už příští rok v srpnu navíc Praha přivítá výroční kongres EEA, na který dorazí více než tisíc předních ekonomů. To je samo o sobě skvělá zpráva. Organizace této významné akce se ujme výborný tým z Vysoké školy ekonomické v Praze,“ dodal Matějka. Kongres tak nabídne českým ekonomům příležitost setkat se s předními zahraničními odborníky a představit výsledky domácího výzkumu mezinárodnímu publiku.
Evropská ekonomická asociace vznikla jako platforma pro rozvoj ekonomické vědy a spolupráci mezi výzkumníky napříč evropskými zeměmi. Její význam nespočívá pouze v pořádání odborných konferencí, ale také v podpoře výzkumu, publikování vědeckých výsledků a propojování akademických pracovišť. Vedení asociace proto nabízí možnost ovlivňovat směřování evropské ekonomické komunity a posilovat témata, která považuje za důležitá.