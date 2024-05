Buď budeme platit vyšší daně, nebo půjdeme později do důchodu. Je to jednoduché, tvrdí ekonom Matějka

„Populace stárne. A pokud nebudeme chtít nic měnit, tak za dvacet let bude průměrný zaměstnanec muset platit asi o tři tisíce korun měsíčně na daních více. Je to jednoduchá matematika, ve které vždy platí něco za něco,“ tvrdí ekonom, profesor z institutu CERGE- EI a jeden z nejcitovanějších českých vědců Filip Matějka. O jeden rok dřívější odchod do důchodu se podle něj rovná zvýšení daní asi o 1200 korun měsíčně.

Současná debata o důchodech je podle něj příliš složitá a rozdrobená do mnoha detailů. „Pořád se mluví o nějakém schodku, o nějakých pilířích, ani já sám tomu pořádně nerozumím a to jsem ekonom. Tím spíš to nemůže chápat běžná populace,“ doplnil v rozhovoru v pořadu FLOW.

Důchody jsou jedním z hlavních ekonomických témat současnosti a jsou i prvním důležitým tématem projektu Smlouva pro Česko, na který Filip Matějka odborně dohlíží a za kterým stojí společně s ekonomickou analytičkou CNC Lenkou Zlámalovou. Projekt vzniká právě pod záštitou mediálního domu Czech News Center a jeho cílem je vytvořit srozumitelnou a jasnou koncepci ekonomiky.

„Je to pokus dobrat se vize ekonomiky, která bude všem jasná a srozumitelná. Pojímáme to trochu jinak než dosavadní vize, které představovali politici. Myslím, že současná debata o ekonomice je strašně složitá a rozdrobená mezi mnoho jednotlivých témat,“ vysvětlil Matějka v pořadu FLOW. Do projektu se má aktivně zapojit i veřejnost na webu www.smlouvaprocesko.cz, kde mohou lidé mimo jiné sdílet své představy o výši budoucí penze.

Co si myslí Matějka o argumentech opozice týkajících se důchodů? Zachrání nás lepší výběr daní, případně investiční fond, který politici navrhují? Nejen tato témata jsme s ním probrali v pořadu FLOW na e15.cz.