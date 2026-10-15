Schillerová získala od Čechů dalších 17,5 miliardy. Státní dluhopisy táhnou i podruhé
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- Češi nakoupili ve druhé emisi státní dluhopisy za 44,6 miliardy korun, z toho 17,5 miliardy tvořily nové investice.
Tříměsíční Flexi Bond nabízí roční výnos 3,75 procenta osvobozený od daně.
Ministerstvo financí plánuje další prodej Dluhopisů Republiky před Vánoci, nabídne opět tři typy obligací.
Ministerstvo financí dnes v druhé emisi dluhopisů určených pro občany vydalo tříměsíční obligace za 44,6 miliardy korun. Z toho 27,1 miliardy tvoří reinvestice dluhopisů z červencové první emise, 17,5 miliardy korun jsou nové nákupy. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Upisovací období pro další emisi takzvaných Dluhopisů Republiky plánuje ministerstvo na předvánoční období.
Stát nabízí výnos 3,75 procenta bez daně
Tříměsíční dluhopis, nazývaný Flexi Bond, si v prvním upisovacím období lidé nakoupili za 27,6 miliardy korun. Většinu z nich, včetně výnosu, tedy lidé vložili i do emise pro další období. „Držitelé prvních Flexi Bondů zakoupených v létě si téměř všechny ponechali a reinvestovali na další tři měsíce. To vnímám od občanů jako skvělé hodnocení, že jsou s tímto produktem spokojení a jeho podmínky jim vyhovují,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
U dluhopisů z druhé emise mohou jejich držitelé požádat o vyplacení vložených peněz, včetně výnosu, do 11. ledna. Pokud tak neučiní, peníze se automaticky reinvestují do třetí emise Flexi Bondů. Výši výnosu na navazující období ministerstvo zveřejní v prosinci.
Další dluhopisy přijdou před Vánoci
V druhé emisi ministerstvo nabídlo tříměsíční dluhopisy s výnosem 3,75 procenta ročně. Výnos ze státních dluhopisů je osvobozen od daně. Obligace si pořídilo 49 724 lidí, jejich průměrný věk je 57,2 roku, uvedlo ministerstvo financí.
V první emisi letos v létě nabídlo ministerstvo kromě tříměsíčních i dva typy pětiletých dluhopisů. Lidé je nakoupili celkem za 74 miliard korun, z toho 27,6 miliardy připadlo na tříměsíční dluhopisy. Upisovací období pro třetí emisi plánuje ministerstvo na předvánoční období, nabídne v něm opět všechny tři typy obligací.
Dluhopisy Republiky ministerstvo financí vydávalo už v letech 2018 až 2021, kdy byla Schillerová ministryní financí v předchozí vládě Andreje Babiše (ANO). Tehdy se uskutečnilo 13 upisovacích období, ve kterých si občané koupili dluhopisy v hodnotě celkem 80,1 miliardy korun. Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který zastával tuto pozici za minulé vlády v letech 2021 až 2025, vydávání dluhopisů pro občany zastavil. Podle něj přinášely státu vyšší náklady než obligace prodané institucionálním investorům.