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Schillerová získala od Čechů dalších 17,5 miliardy. Státní dluhopisy táhnou i podruhé

Ministryně financí Alena Schillerová představila obnovené Dluhopisy Republiky

Ministryně financí Alena Schillerová představila obnovené Dluhopisy Republiky Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
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  • Češi nakoupili ve druhé emisi státní dluhopisy za 44,6 miliardy korun, z toho 17,5 miliardy tvořily nové investice.

  • Tříměsíční Flexi Bond nabízí roční výnos 3,75 procenta osvobozený od daně.

  • Ministerstvo financí plánuje další prodej Dluhopisů Republiky před Vánoci, nabídne opět tři typy obligací.

Ministerstvo financí dnes v druhé emisi dluhopisů určených pro občany vydalo tříměsíční obligace za 44,6 miliardy korun. Z toho 27,1 miliardy tvoří reinvestice dluhopisů z červencové první emise, 17,5 miliardy korun jsou nové nákupy. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Upisovací období pro další emisi takzvaných Dluhopisů Republiky plánuje ministerstvo na předvánoční období.

Stát nabízí výnos 3,75 procenta bez daně

Tříměsíční dluhopis, nazývaný Flexi Bond, si v prvním upisovacím období lidé nakoupili za 27,6 miliardy korun. Většinu z nich, včetně výnosu, tedy lidé vložili i do emise pro další období. „Držitelé prvních Flexi Bondů zakoupených v létě si téměř všechny ponechali a reinvestovali na další tři měsíce. To vnímám od občanů jako skvělé hodnocení, že jsou s tímto produktem spokojení a jeho podmínky jim vyhovují,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

U dluhopisů z druhé emise mohou jejich držitelé požádat o vyplacení vložených peněz, včetně výnosu, do 11. ledna. Pokud tak neučiní, peníze se automaticky reinvestují do třetí emise Flexi Bondů. Výši výnosu na navazující období ministerstvo zveřejní v prosinci.

Další dluhopisy přijdou před Vánoci

V druhé emisi ministerstvo nabídlo tříměsíční dluhopisy s výnosem 3,75 procenta ročně. Výnos ze státních dluhopisů je osvobozen od daně. Obligace si pořídilo 49 724 lidí, jejich průměrný věk je 57,2 roku, uvedlo ministerstvo financí.

V první emisi letos v létě nabídlo ministerstvo kromě tříměsíčních i dva typy pětiletých dluhopisů. Lidé je nakoupili celkem za 74 miliard korun, z toho 27,6 miliardy připadlo na tříměsíční dluhopisy. Upisovací období pro třetí emisi plánuje ministerstvo na předvánoční období, nabídne v něm opět všechny tři typy obligací.

Dluhopisy Republiky ministerstvo financí vydávalo už v letech 2018 až 2021, kdy byla Schillerová ministryní financí v předchozí vládě Andreje Babiše (ANO). Tehdy se uskutečnilo 13 upisovacích období, ve kterých si občané koupili dluhopisy v hodnotě celkem 80,1 miliardy korun. Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který zastával tuto pozici za minulé vlády v letech 2021 až 2025, vydávání dluhopisů pro občany zastavil. Podle něj přinášely státu vyšší náklady než obligace prodané institucionálním investorům.

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