Nenávist aerolinek i stopka letecké dopravy. Co provázelo Kiwi.com na cestě k miliardovému prodeji?
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- Internetového prodejce letenek Kiwi.com kupuje americká skupina Expedia.
- Jeho spoluzakladatel a generální ředitel Oliver Dlouhý ve vedení firmy zůstává i nadále.
- Firma se za dobu své existence potýkala s řadou problémů, v poslední době své finanční výsledky zlepšila.
Původem brněnský internetový vyhledávač a prodejce letenek Kiwi.com kupuje americký cestovní gigant Expedia Group. Skupina působí v 70 zemích a spadají pod ni mimo jiné portály Hotels.com a Vrbo. Transakce má být dokončena do poloviny příštího roku. Pro Dlouhého tím končí vlastnická epizoda ve firmě, nadále však zůstává v jejím vedení, jak uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Ke konci loňského roku držel v Kiwi podíl ve výši 21 procent, druhý spoluzakladatel Jozef Képesi měl 10,2 procenta. Dosavadní majoritní vlastník, americký fond General Atlantic, měl 66,7 procenta a zbývající 2,1 procenta připadala na ostatní akcionáře.
Ani noví, ani dosavadní majitelé cenu transakce nezveřejnili. S největší pravděpodobností se však pohybovala v řádu vyšších jednotek miliard korun. Například expert na valuace z poradenské společnosti RSM Rudolf Hájek se domnívá, že hodnota společnosti pro akcionáře se pohybuje v rozmezí 250 až 290 milionů eur, tedy asi šesti až sedmi miliard korun.
„Tato hodnota představuje Kiwi.com jako úspěšnou firmu, která zvládla svoji restrukturalizaci a je schopna opět nastartovat svůj růst, proto bychom nesázeli příliš na to, že výsledná cena se bude nacházet výrazněji nad tímto intervalem, nicméně rok 2026 je pro oceňovatele stojícího mimo společnost bohužel neznámou,“ komentuje Hájek. Když svůj podíl koncem roku 2023 prodával investor Jan Veverka, měla mít firma podle Hospodářských novin hodnotu mezi 7,5 a osmi miliardami korun.
Jak létat levně?
Kiwi.com založil Dlouhý spolu se slovenským programátorem Képesim v roce 2012, tehdy ještě pod názvem Skypicker. Nápad na založení firmy dostal Dlouhý během cestování. „Já už několik let takhle cestuji. Loni, když jsem hledal letenky do Portugalska (mimochodem tam přes Milán a zpátky přes Eindhoven, celkem za necelý dva tisíce korun – kdo z vás to má?), mě napadlo, že web, který by to udělal za mě, tady docela chybí – minimálně mně,“ popisoval Dlouhý krátce po spuštění vyhledávače webu Lupa.cz.
Firma od začátku rychle rostla díky svému unikátnímu algoritmu, který skládal do jednoho itineráře letenky nespolupracujících aerolinek. V roce 2016 se dostala na obrat přes osm miliard korun, což představovalo čtyřnásobný meziroční nárůst. Ve stejném roce také firma změnila svůj název na Kiwi.com, pod nímž se o rok později stala nejrychleji rostoucí technologickou firmou ve střední a východní Evropě podle žebříčku Deloitte Technology Fast 50. V roce 2018 skončila společnost ve stejné soutěži druhá.
Rychle se rozvíjející firma tak neunikla zájmu velkých investorů. Po dlouhých spekulacích o možném prodeji nakonec majoritní podíl v červnu 2019 koupil americký fond General Atlantic. Své podíly tehdy prodala řada českých investorů, mimo jiné investiční společnost Impuls Capital Ondřeje Tomka či podnikatel Jiří Havlenka, který do společnosti investoval statisíce korun hned na jejím začátku a tuto částku při prodeji proměnil v mnohonásobně vyšší sumu. Vzhledem k tomu, že ve firmě koncem roku 2018 držel 20procentní podíl a americký fond měl za lehce nadpoloviční většinu zaplatit kolem tří miliard, přišel si Havlenka na částku převyšující miliardu korun.
Covidová rána
Počátkem března 2020 si Dlouhý převzal ocenění EY Podnikatel roku za uplynulý rok, na dlouhou dobu to však byla poslední pozitivní zpráva. Ve stejné době totiž dorazila začínající pandemie covidu i do Evropy, jednotlivé státy začaly přijímat opatření proti jejímu šíření a firmě se skokově propadly prodeje. Rok 2020 Kiwi.com zakončilo ve ztrátě převyšující miliardu korun.
Do mírného zisku se firma znovu dostala v roce 2023, od té doby však každoročně opět končí v červených číslech. Loni Kiwi.com vykázalo čisté tržby, tedy to, co mu reálně zůstane z ceny prodané letenky, ve výši 226 milionů eur, v přepočtu přes 5,5 miliardy korun. Hrubé rezervace se přiblížily 50 miliardám korun. Firmě se také podařilo výrazně snížit ztrátu, a to z více než devíti milionů eur na 0,6 milionu eur, asi 14,7 milionu korun.
Spory s aerolinkami
Výraznou epizodu ve čtrnáctileté historii Kiwi.com pak představují jeho spory s aerolinkami, například americkými Southwest Airlines a American Airlines, které ho obviňovaly z nepovoleného přeprodeje jejich letenek. Nejvýraznější byl jeho spor s britskou nízkonákladovou společností Ryanair. Ten dokonce v jednu chvíli prohlásil, že nebude do svých letadel vpouštět cestující s letenkami zakoupenými přes Kiwi.com.
„Dokud bude žít Ryanair, budou žít spory s ním. Nejen naše, ale všech, kdo distribuují jeho lety. Vždy bude zneužívat evropský soudní systém k tomu, aby se dostal na přední stránky médií. Kvůli přeprodeji letenek nás ale nikdo žalovat nemůže. Něco koupit a prodat je v Evropě legální, byť se některým nelíbí, že distribuujeme jejich lety,“ vyjádřil se ke kauze v rozhovoru pro e15 v roce 2021 Dlouhý.
Válečnou sekyru ale Ryanair a Kiwi nakonec zakopaly počátkem roku 2024, z nesvářených firem se stali obchodní partneři a česká firma začala letenky irského přepravce přeprodávat oficiálně. Ve stejné době urovnala spory i s největší světovou aerolinkou American Airlines a Kiwi se rozhodlo, že chce s leteckými společnostmi spolupracovat.
Generální ředitel Ryanairu Eddie Wilson a spoluzakladatel a CEO Kiwi.com Oliver Dlouhý poté, co firmy ukončily svůj dlouholetý spor a navázaly spolupráci. |
Rozsáhlá propouštění
V posledních letech Kiwi.com přistoupilo také k propouštění zaměstnanců. První přišlo na počátku roku 2024, kdy o práci přišlo přes 200 z tehdejších 1200 zaměstnanců. Důvodem byla podle společnosti její celková proměna spočívající v investicích do budování značky a kladení důrazu na zákaznickou zkušenost. Kiwi.com se v té době také vydalo cestou navazováním partnerství s leteckými společnostmi.
„Dřív jsme dělali vše možné, abychom byli vždy a za každou cenu levnější než aerolinka. Abychom její letenky nabízeli za nižší ceny a přetahovali k sobě její zákazníky. Odteď to bude jinak,“ vysvětloval v polovině loňského roku Dlouhý.
Druhé velké propouštění přišlo také na začátku letošního roku, kdy Kiwi.com propustilo 250 z tehdejších 700 lidí. Společnost také v posledních letech výrazně vsadila na zavádění umělé inteligence do firemní struktury, která přebírá stále větší část úkolů. Vyřizuje mimo jiné většinu požadavků na zákaznické podpoře.
Od letadel k pivu
Dlouhý se letos vrhl také do zcela odlišného byznysového odvětví. Ve svém rodném městě Jindřichově Hradci obnovil tamní pivovar. „Otevřít pivovar bylo mým dlouholetým snem – jednak proto, že mám pivo rád, a také proto že v Jindřichově Hradci opravdu chyběl,“ uvedl letos v červnu pro e15 Dlouhý a dodal, že by se rád na jednom z piv osobně podílel: „Kolegové mi slíbili, že si ji můžu vyladit podle své chuti, tak na to se těším. Přemýšlíme o názvu Dlouhá jedenáctka.“
Pivovarnictví se přitom v současné době nemusí jevit jako zrovna atraktivní byznysové odvětví. Spotřeba piva v Česku každoročně klesá, a zejména mladí lidé tuzemskému národnímu nápoji příliš neholdují. Právě to však prý Dlouhého láká. „Já pro své aktivity vždycky potřebuji vidět nějaký vyšší smysl, jinak by mě to nebavilo. Pití piva neoddělitelně patří k české kultuře a mrzí mě, že zejména mladší generace od této tradice ustupuje,“ vysvětlil.
Spousta práce však na Dlouhého bude i nadále čekat v Kiwi.com, a to i přesto že majetkový podíl už ve firmě mít nebude. Jak uvedl pro Hospodářské noviny, celý tým bude fungovat stejně, jak je zvyklý doposud, a zachová si velkou míru autonomie i vlastní značku v rámci celé skupiny.