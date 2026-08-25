Bitcoin se vrací k růstu a poprvé od května překonává hranici 80 tisíc dolarů
- Bitcoin poprvé od poloviny května překonal hranici 80 tisíc dolarů.
Růst kryptoměny o 16 procent podpořila také nedávná výzva prezidenta Donalda Trumpa, aby Kongres schválil jasnější pravidla pro krypto sektor.
Bitcoin se tak zotavuje z dřívějších propadů z června i únorového minima kolem 60 tisíc dolarů.
Cena největší kryptoměny bitcoin poprvé od poloviny května překonala hranici 80 tisíc dolarů. Kolem 07:15 SELČ vykazovala nárůst 1,86 procenta na 80 451,64 doalru (1,65 milionu korun). Po krocích amerického ministra financí Scotta Bessenta, který oznámil masivní nákupy na dluhopisovém trhu s cílem jej uklidnit, se v kryptoměnovém sektoru opět rozběhl růst, poznamenala agentura Reuters.
Americký prezident Donald Trump minulý týden vyzval Kongres, aby schválil zákon, který by přinesl jasnější vymezení pro sektor kryptoměn. Od té doby vzrostla hodnota bitcoinu o 16 procent.
Bitcoin dosáhl v říjnu loňského roku rekordní hodnoty přes 126 tisíc dolarů, než po několikaměsíčním propadu v únoru klesl až na přibližně 60 tisíc dolarů. Od té doby až do poloviny května se kryptoměně postupně dařilo připisovat si zisky a část ztrát mazat, částečně díky zvýšené institucionální poptávce, uvedla dříve agentura Bloomberg. Na začátku června pak došlo k velkému propadu poté, co investoři vybírali zisky z bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF).