Jedna z největších pražských výhod zdraží. Kandidát na primátora Portlík představil plán i pro parkování
- Roční kupon na MHD by se měl podle Tomáše Portlíka z ODS zdražit a každý rok pak zdražovat o inflaci.
- I parkování má být podle lídra pražské kandidátky Spolu dražší, třeba během velkých akcí.
- Portlík je také silným liberálním hlasem v ODS, nevadilo by mu například zvýšení daně z nemovitosti.
Městská hromadná doprava v Praze je podle lídra Spolu pro Prahu Tomáše Portlíka z ODS extrémně levná. Cestující v současnosti pokrývají z jízdného pouhých dvanáct procent provozních nákladů dopravního podniku, přestože schválené plány počítaly až s dvojnásobkem.
„Je fér říct, že nemáme rádi prudké pohyby, ale roční kupon by se měl vrátit na úroveň roku 2015 na 4750 korun a dále se upravovat podle inflace,“ vysvětluje politik v pořadu FLOW. Bez úpravy cen podle něj hrozí, že chybějící peníze na rozvoj dopravy odnesou jiné městské priority jako například školství.
Parkovací zóny potřebují reformu
Podobný tlak vidí Portlík i v oblasti parkování. Zóny podle něj přestaly plnit původní účel ochrany centra a rozlezly se po městě bez reálného efektu. U nerezidentů a v exponovaných lokalitách požaduje vyšší sazby.
„U velkých stadionů typu O2 areny nebo Edenu má platit dynamická cena. Pokud tam někdo jede autem na koncert či fotbal, ať si v době akce zaplatí třeba 120 až 150 korun za hodinu,“ tvrdí. Praha podle něj zároveň musí dotlačit Středočeský kraj k tomu, aby stavěl velké parkovací domy u vlakových nádraží za hranicemi města.
Konec zdržování investic
Praha podle Portlíka zbytečně ztrácí roky na přípravách klíčové infrastruktury kvůli přebujelé administrativě a odvolacím procesům, které by chtěl omezit. Příkladem je podle něj metro D nebo městský okruh. „Do tří let od získání stavebního povolení se musí začít stavět vnitřní okruh a do čtyř let Radlická radiála,“ plánuje první místopředseda ODS.
Cestou k odblokování velkých tendrů je zjednodušení kvalifikačních kritérií pro stavební firmy, zavedení „skicovného” pro neúspěšné uchazeče i finanční kauce za neoprávněná odvolání, aby si to firmy rozmyslely.
Průlom v ODS: zvýšení daně z nemovitosti
Jako první místopředseda ODS prosazuje zásadní změnu daňového mixu. Připouští vyšší majetkové daně výměnou za výrazné snížení zdanění práce a odvodů zaměstnavatelů, což je v rámci ODS historicky poprvé.
Portlík v rozhovoru také otevřeně zkritizoval Fialovu vládu za to, že nedokázala doručit silné domácí reformní téma, například v oblasti daní či ve zdravotnictví.
Jak chce Tomáš Portlík využít umělou inteligenci k rychlejšímu vydávání stavebních povolení? Proč jako představitel ODS navrhuje vyšší daně z nemovitostí? A s kým si dokáže představit budoucí koalici? Podívejte se na celý rozhovor ze speciální předvolební série ke komunálním volbám, který vedli společně moderátoři Jan Novotný a Veronika Jonášová.