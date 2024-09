Zdaleka nejen pivo, pevné kořeny má v Česku a hlavně v metropoli také koktejlová kultura. Nejstarší porevoluční koktejlový bar – Bugsy’s – oslaví příští rok třicáté narozeniny, ovšem za jeho předchůdci bychom mohli putovat do období první republiky. My se však nyní neohlížíme. Zveme vás na výpravu po pražských barech roku 2024, při které navštívíme osvědčené stálice i nejnovější přírůstky koktejlové scény.

Za úspěchy českých barmanů ale rozhodně nemusíme chodit tak daleko. Například v top 10 letošního žebříčku nejvýznamnějších světových barových osobností, který vyhlašuje společnost Drinks International, najdeme jméno Alex Kratena. Brněnský rodák nyní žije v Londýně, kde provozuje vlastní bar Tayēr + Elementary. Bar manager karlovarského Becher’s Baru Vítězslav Cirok dvakrát obsadil třetí místo v globálním finále největší a prestižní barmanské soutěže Diageo Reserve World Class, a to v letech v letech 2015 a 2022. Šikovných českých barmanů – ať už působí v zahraničí, nebo zůstali na domácí půdě – máme však mnohem víc. Právě díky nim je tuzemská barová kultura tak rozvinutá.

I proto představuje následující přehled pouze stručný výčet vybraných podniků, nikoli kompletního barového průvodce. Jen v Praze je skutečně dobrých koktejlových barů celá řada a nemálo jich v posledních letech vzniklo také v regionech. Pro někoho se tak náš „pražský výběr“ může stát vstupní branou do koktejlového světa, jiným připomenout oblíbená místa, která už dávno nenavštívili, a dalším čtenářům chceme nabídnout inspiraci k objevení novinek na barové scéně. Ať už patříte do kterékoli nebo úplně jiné skupiny, vychutnejte si následující řádky a hlasujte v anketě do 6. října.

Anketa Jaký je váš oblíbený pražský bar? Bonvivant‘s CTC Café Bar Pilotů Bar Cobra Hemingway Bar AnonymouS Shrink's Office Alcron The Artisan Bar Casablanca Four Seasons The Monkey Bar Bar Monk Forbína Klub by Alma Revír Savage Bar

Old but gold

Patří mezi stálice pražské koktejlové scény a i ten nejmladší z nich vítá hosty již sedmým rokem. Právě z těchto podniků vzešla řada úspěšných barmanů, kteří dnes stojí v čele dalších barů, nebo dokonce provozují vlastní. A i díky nim má česká barová kultura ve světě tak dobré jméno.

Bonvivant‘s CTC

Od otevření v roce 2013 se Bonvivant‘s CTC dočkal několika změn. Tou největší bylo přestěhování z původní adresy v Bartolomějské ulici na pražské Vinohrady. Původní celodenní koncept se postupně zúžil do otevírací doby klasického baru, hostům je nyní přístupný od podvečerních hodin do noci. Podnik naopak zůstal věrný svému zaměření, jímž odkazuje k první republice i newyorským koktejlovým barům z dvacátých let 20. století.

Zkratka CTC napovídá, jakou nabídku mohou hosté očekávat, tedy cocktail–tapas–café. Aktuální koktejlové menu, které vzniklo letos na jaře, je inspirované chutěmi a kulturou Itálie. S ohledem na fakt, že majitel baru Tomáš Palička v Itálii kdysi pracoval a dodnes se tam rád vrací, je toto spojení nasnadě. Menu obsahuje šest signature koktejlů. Zmiňme například Negroni alla Parmigiana, které je variací na klasický koktejl, ale také tekutou podobou tradičního italského pokrmu ze zapečeného lilku, melanzane alla parmigiana. Receptura tak kombinuje gin, campari infuzované parmazánem a vermut infuzovaný pečeným lilkem. V italském duchu se nesou i tapas, jež barovou nabídku doplňují.

Bonvivant’s CTC|e15 Michaela Szkanderová

Café Bar Pilotů

Za koktejly se lze vydat i do Vršovic, konkrétně do Café Baru Pilotů. Podnik v sousedství stejnojmenného kina sedmým rokem provozují Vojtěch a Lucie Drahokoupilovi. Jejich profesní dráhy původně měly směřovat jinam, ale když se potenciální grafik a zlatnice potkali za barem Kafe•DAMU, rozhodli se pro další společnou cestu – osobní i pracovní. Interiér působí na první pohled přeplněně – na zdech visí zarámované hudební plakáty a barový displej se prolíná s knihovnou, jejíž nejvyšší police sahají těsně pod strop. To vše z baru dělá útulné místo, kde se člověk okamžitě cítí jako doma.

Koktejlové receptury podnik volí spíše jednodušší, nejvýše se čtyřmi složkami. Podněty na nové drinky barmanský pár nezřídka nachází ve svém okolí. „Historicky nabídka obsahovala koktejly inspirované jinými vršovickými podniky jako Jam & Co., Café V lese či Bad Flash Beer Pub. Další menu nám pak pomáhali sestavit štamgasti podniku, mezi něž se řadí i spisovatelka Bianca Bellová a herci Stanislav Majer a Jan Nedbal,“ vyjmenovává Vojtěch Drahokoupil. Aktuální menu reflektuje vzpomínky na domov všech jedenácti členů barového týmu. Ochutnat lze například kombinaci hroznového destilátu pisco, limoncella, citronové šťávy a crème fraîche, jež má chutí evokovat citronovou zmrzlinu.

Café Bar Pilotů|e15 Michaela Szkanderová

Bar Cobra

Kdysi zde stávala herna, dnes tu míchají koktejly a servírují brunch. Bar Cobra patří k úkazům na gastronomické scéně, jelikož úspěšně propojuje koncept koktejlového baru a bistra, přičemž obě polohy jsou zastoupeny rovnoměrně. Podnik, který nedávno oslavil osmé narozeniny, patří k oblíbeným holešovickým adresám. Vedle zmíněných víkendových brunchů servíruje přes týden i obědové menu, večerní nabídka pak zahrnuje jídla vhodná ke sdílení jako několik variant mezze talířů, tacos nebo mac & cheese krokety.

Koktejlové menu je rozdělené na „worldwide classics“, které shrnuje barmanskou znalost klasických receptur, ale také tvorbu koktejlu na míru podle zadaných chutí a preferencí hosta. Samozřejmě za předpokladu, že podnik oplývá potřebnými surovinami. Druhou částí jsou takzvané Cobra Signatures, jež tematicky spojují různá sousloví a pořekadla. Například Memento Mori chutná jako spojení tequily, grepového sirupu a ledové kávy batch brew. Cestovatelsky nespoutaný drink Coddiwomple kombinuje rum, pistáciový sirup a grepové bitters.

Bar Cobra|e15 Michaela Szkanderová

Hemingway Bar

Podnik inspirovaný Ernestem Hemingwayem patří mezi stálice na pražské barové scéně. Spojení s americkým spisovatelem přitom není náhodné – Hemingway dal světu kromě oceňované literatury i několik koktejlových receptur, jako například Death in the Afternoon, Papa Doble nebo Hemingway Daiquiri. Mezi jeho nejoblíbenější nápoje patřily rum, absint a šampaňské, které současně tvoří páteř nabídky pražského Hemingway Baru.

Bohatý nápojový lístek s desítkami až stovkami značek ze zmíněných tří kategorií doplňuje koktejlové menu s patnácti drinky. Mezi naše favority se zařadil Hunter (kombinace citronové vodky a čajů sencha a matcha) a Under the Sea (spojení bílého rumu, likéru Italicus, kombuchy a wakame), dlouholetým barovým bestsellerem je ale drink Becher Butter Sour na bázi Becherovky infuzované máslem ghí. Podnik má současně v Karlíně mladšího sourozence, koktejlový bar Liquid Office, který se nachází v přízemí kancelářské budovy AFI Karlín. Tamní nabídku barmani obměňují sezonně, s každým ročním obdobím ochutnáte sedm nových koktejlů.

Hemingway Bar v Praze|e15 Michaela Szkanderová

AnonymouS Shrink‘s Office

Bratři David a Filip Stránští provozují už tři zavedené podniky. Vedle koktejlového baru AnonymouS v Michalské ulici vlastní další dva v Jungmannově. Ideas are Bulletproof nejlépe definuje spojení „koktejl bistro“, je zaměřené na jižanskou kuchyni. Nás ovšem v tuto chvíli více zajímá bar, který se sice nachází na stejné adrese, ale na první pohled není vůbec patrný. Vstup je dobře maskovaný a musíte vědět, kde hledat.

Jakmile se tajné dveře otevřou a sejdete po schodech, objevíte elegantní prostor. AnonymouS Shrink’s Office zahájil svůj provoz 8. listopadu 2016, v den narozenin psychiatra Hermanna Rorschacha, tvůrce Rorschachova testu. Spojitost není náhodná – zdejší koktejlové menu má podobu deseti inkoustových skvrn, z nichž si hosté intuitivně vybírají tu svou. Při bližším prozkoumání zjistíte, že použité barvy a tvary odkazují ke konkrétním chutím nebo surovinám a lze tak odhadnout výslednou podobu drinku. Druhou možností je vybrat si drink na základě poslechu dvacetivteřinové audioukázky. „Hudební“ menu je sezonní, s každým ročním obdobím se tedy bude jeho obsah proměňovat.

Anonymus Bar|e15 Michaela Szkanderová

Sincerely welcomed

Hotelové bary doprovází jisté stigma a stereotypní představa, že jsou přístupné pouze ubytovaným hostům. Přitom se jedná o koktejlový bar jako každý jiný, jen je součástí většího celku. V současné době už také neplatí, že by zdejší ceny výrazně převyšovaly nabídku typově obdobných podniků. Proto směle do toho, projděte lobby se vztyčenou hlavou a usedněte přímo na bar.

Alcron

Hotel s téměř stoletou historií spadá od roku 2023 do sítě Almanac Hotels. Na původní pojmenování Alcron noví majitelé ovšem nezanevřeli a zachovali jej nejen v názvu hotelu samotného, ale i tamní restaurace a koktejlového baru. V jeho čele stojí zkušený bar manager Daniel Prokeš, který prošel několika hotelovými gastro provozy. Namátkou zmiňme Augustine, Radisson Blu a Andaz. „Práci v Alcronu vnímám jako největší závazek, protože jde o jeden z mála hotelových barů s tak bohatou minulostí,“ dodává Daniel Prokeš.

Ostatně byla to právě historie hotelu a postava jeho zakladatele Aloise Krofty, co stálo za vznikem aktuálního koktejlového menu. Hned prvním drinkem je Alcron, který vzdává hold původnímu majiteli. Spojením ginu, okurky, jablka a libečku vzniká zelený koktejl, který odkazuje na architektovu oblíbenou barvu – ostatně design baru ve stylu art deco se všudypřítomným zeleným mramorem je toho důkazem. Také další koktejly na lístku berou inspiraci z událostí a osobností spojených s hotelem. Například koktejl Prima Balerina upomíná na jednu z Kroftových lásek, primabalerínu Národního divadla Jelizavetu Nikolskou. Celkem devět koktejlů představuje příjemný způsob, jak se seznámit s dějinami této budovy.

Alcron|e15 Michaela Szkanderová

The Artisan Bar

Gastronomické koncepty hotelu Marriott v ulici V Celnici prošly v posledních letech výraznou proměnou. Restaurace Midtown Grill dostala nový název The Artisan a nyní v ní šéfuje David Rejhon. Ten se svým týmem dbá na lokálnost a udržitelnost do té míry, že na střeše hotelu chová včely a vyrábí vlastní med. Stejnou cestou se v loňském roce vydal i The Artisan Bar, který vznikl obměnou původního The Bourbon Baru.

„Stejně jako restaurace využíváme dary přírody, spolupracujeme s lokálními dodavateli a připravujeme si vlastní domácí suroviny,“ přibližuje koncept baru jeho manažer Jan Jančar. Na hosty zde čeká koktejlová kniha obsahující pět kapitol. Bohemia Touch provede hosty lokálními chutěmi, jeden z drinků tak staví na české whisky Gold Cock a doprovází jej domácí škvarková pomazánka. Kapitola Discovery je plná objevů a neobvyklých textur, na ni pak navazuje Elyxirs – koktejly na bázi vodky Absolute Elyx. Předposlední kapitola sází na osvědčenou klasiku Gin & Tonic a nabízí jej v několika obměnách. Poslední část koktejlové knihy se věnuje nealkoholickým drinkům.

The Aristan Bar|e15

Casablanca

Casablanca Sky Bar nabízí díky své poloze v nejvyšším patře hotelu President panoramatický výhled na Prahu. Ideální je proto jeho návštěva během teplých dní a letních měsíců, kdy je hostům přístupná prosluněná terasa s venkovním barem. Ale i uvnitř je díky modernímu interiéru příjemné posezení. Prostoru vévodí barový pult, který rozděluje podnik do dvou zón: chill out zónu s pohodlnými sedačkami a VIP zónu s výhledem na Vltavu.

Tým barmanů připravuje koktejly na přání, na výběr jsou též signature drinky inspirované známými starými kulturami a národy, jež měly zásadní význam pro rozvoj lidské civilizace. Ideou menu bylo vytvořit příběh, který návštěvníky provede chutěmi a surovinami typickými pro jednotlivá období a oblasti světových dějin. Jedním takovým je Egypt, kombinace bezinkového a skořicového likéru, ibiškovo-citrusového cordialu, šumivého vína a sody. Ponořit se lze i do tajuplné Atlantidy (gin, rhum agricole, bergamotový likér, ostružinový cordial) nebo zažít chuť Persie (vodka, amaretto, cordial ze žlutého melounu, mátový čaj s růžovou esencí).

Casablanka Sky|e15 Michaela Szkanderová

Four Seasons - CottoCrudo

Adresa: Veleslavínova 1098/2a, 110 00 Josefov

Web: https://www.fourseasons.com/prague/dining/lounges/cottocrudo-bar/

Pod názvem CottoCrudo se ve Four Seasons ukrývá restaurace i koktejlový bar. Ten představuje klidnou oázu uprostřed rušného centra, kde si hosté mohou na chvíli oddychnout od všednodenního shonu. Koncept nezapře italskou inspiraci, sází ale i na české ingredience. Základ jednoho z koktejlů – Oh Mygharita! – tak tvoří habañero gin z pražské palírny Garage22, ve spolupráci s palírnou Landcraft dokonce vznikl vermut přímo pro tento hotelový bar.

Ten hosté mohou ochutnat v některých signature koktejlech a samozřejmě také v Negroni. Nabídka obsahuje šest sezonních signature koktejlů a stejný počet nadčasových drinků. Barmani srdečně uvítají každého návštěvníka, včetně místních. „Názor, že hotelové bary jsou dražší než samostatné bary, je zastaralý stereotyp. Pokud jde o ceny, záleží především na kvalitě nápojů a obsluze, které se vám dostane. Pokud tedy hledáte místo, kde si dáte kvalitní drink v uvolněném prostředí, hotelový bar by vás neměl zklamat,“ dodává Helmut Roessler, director of food and beverages.

Cotto Crudo|e15 Michaela Szkanderová

The Monkey Bar

Monkey Bar nepatří mezi typické hotelové bary. Přestože je součástí hotelu Falkensteiner situovaného v blízkosti pražského hlavního nádraží, disponuje samostatným vchodem a prostornou zahrádkou plnou zeleně. Jak název napovídá, klíčovým vizuálním prvkem jsou opice. Ne nadarmo tak podnik místy připomíná džungli. Opice do jisté míry také ovlivnily podobu posledních dvou koktejlových menu. „Myšlenku vytvořit drinky s využitím ingrediencí čtyř světadílů, na nichž žijí opice, jsme poprvé uvedli v život před rokem.

U hostů i v odborných kruzích slavila úspěch, a tak jsme se rozhodli v této ideji pokračovat a ještě ji trochu rozvinout,“ popisuje bar manager Benedikt Houda. Menu je rozdělené do čtyř kapitol: Asie, Evropa, Afrika a Amerika. Každý z kontinentů je dále zastoupený čtyřmi koktejly (vždy tři alkoholické a jeden nealkoholický) pojmenovanými podle ústřední ingredience. Ta pochází z daného světadílu a v receptuře sehrává klíčovou roli. Vychutnat si tak můžete Yuzu, Mango, Galangal, Coffee nebo Geranium (vědecký název pro kakost).

Monkey Bar|e15 Michaela Szkanderová

New kids in the city

Následující podniky sice vznikly v letošním roce a řadí se tak mezi nováčky na pražské barové scéně, působí v nich však ostřílení barmani. Takoví, kteří za sebou mají zahraniční zkušenosti i soutěžní úspěchy. Proto hledáte-li nová koktejlová dobrodružství s velkou dávkou pohostinnosti, dostane se vám v následujících barech obojího vrchovatě.

Bar Monk

Že Bistro Monk, vyhlášené svými celodenními brunchi, otevřelo na Malé Straně druhou pobočku, se ve foodie skupinách rozkřiklo vcelku rychle. Záhy poté potichu otevřel i Bar Monk, který se taktéž nachází na Maltézském náměstí. Podnik je pravým opakem denním světlem prostoupeného bistra. Noční barový život reprezentují černé zdi a výrazný růžový neon, který interiéru dodává punkový nádech. „V letních měsících mohou hosté využít také zahrádku, kterou se nezdráhám označit za jednu z nejhezčích v Praze.

Je plná rostlin jako pomerančovníky nebo olivovníky. Jde o naši malou oázu v centru Prahy,“ upřesňuje šéfbarman Matej Kochan. Koktejlové menu z větší části staví na surovinách, jež používají i kuchaři v bistru. Výjimkou tak není sýr pecorino, špaldový chléb nebo lívance s borůvkovou omáčkou. Kromě drinků mohou hosté vybírat z rozmanité nabídky vín celého světa. Šéfkuchař Bistra Monk Jakub Čadina sestavil barové pokrmy jako hotdog s kimchi, langoš ve stylu Caprese nebo krokety à la makarony se sýrem. Koktejlové i jídelní menu vzniká na základě sezonních ingrediencí, proto se bude nabídka každých pár měsíců obměňovat.

Forbína

V těsném sousedství Café Slavia, a tedy přímo naproti Národnímu divadlu vznikl zbrusu nový koktejlový bar Forbína. Právě sousedství s divadlem se stalo inspirací jeho konceptu. Koktejlové menu tak odkazuje k jednotlivým souborům Národního divadla i ke světoznámým hrám. Vychutnat si můžete drinky pojmenované Labutí jezero, Don Giovanni nebo Kouzelný cirkus.

O podobu interiéru, který v sobě nese jistou divadelní okázalost, se postaralo renomované studio Olgoj Chorchoj. Před hosty, kteří při vstupu procházejí sametovou oponou, se objeví prostor inspirovaný stylem art deco. Nejvíce na první pohled zaujmou na míru vyrobené lustry, kamenný bar, divadelní ilustrace od Michala Bačáka a designové kousky Jakuba Pollága. „Chceme, aby se každý návštěvník od chvíle, kdy vstoupí do podniku, cítil jako hvězda. Hosté pro nás hrají hlavní roli a chtěli bychom, aby pro ně byl večer v baru stejným zážitkem jako návštěva divadla,“ shrnuje bar manažer Frederik Španer.

Forbína Bar|e15 Michaela Szkanderová

Klub by Alma

Restaurace, kavárna, vinárna, bar, kulinářská laboratoř a nyní ještě jeden bar. To vše se vejde do budovy bývalého prvorepublikového biografu Alma, který ve chrám gastronomie proměnil tým okolo Vojty Václavíka. Jednotlivé koncepty v rámci budovy vznikaly postupně, v červnu tak otevřel podzemní KLUB by Alma. Koktejlový bar, který spojuje drinky a digitální umění.

„Inspiraci jsem našel na NFT výstavě. Díval jsem se na pohyblivé a hravě barevné objekty a říkal jsem si, že přesně to bych chtěl v podzemí Almy. Aby k nám lidé chodili kvůli něčemu víc než jen skvěle namíchaným koktejlům,“ vysvětluje šéfbarman Pavel Sochor. Prostoru tak vévodí třímetrový neonový umělecký artefakt visící nad barem, digitální projekce vyplňující stěnu proti baru a svítivě oranžový koberec vytvořený podniku na míru. Menu obsahuje klasiky jako Piña Colada nebo Gin & Tonic, ovšem s hravou, novodobou variací. Pavel Sochor doporučuje vyzkoušet Strawberry Milkshake, sladce růžový koktejl na bázi tequily.

Alma|e15 Michaela Szkanderová

Revír

Revír je nový lounge bar v Karlíně, na dohled Vltavy. Nachází se v přízemí kancelářské budovy Missouri Park a jeho interiér inspirovaný stylem berlínských podniků oživuje okolní korporátní strohost. Prostoru dominuje masivní betonový bar, nad nímž rudě žhne neonový nápis: Karlín je náš revír. Barová část s vysokými stoly přechází v uvolněnější sezení v podobě křesílek rozmístěných na koberci.

Na první pohled tak připomíná obývák. „Díky uvolněné atmosféře funguje podnik nejen jako party place s pravidelnými live DJ sety, ale také jako místo setkávání. Prostor s křesílky je klidnější, je zde stažená hudba, aby si hosté mohli povídat,“ dodává bar manager Václav Jahn. Koktejlové menu je rozdělené do několika skupin, například Refreshing nebo Fruity & Tiki. Názvy přitom napovídají, jaký typ koktejlu lze od dané kategorie očekávat. Součástí nabídky jsou také variace na Gin & Tonic a několik nealkoholických koktejlů.

Revír Karlín|e15 Michaela Szkanderová

Savage Bar

Letošní novinkou je také Savage Bar, který vznikl na Vinohradech, nedaleko již zmiňovaného Bonvivant’s. Za tímto koktejlovým barem stojí dvojice Carola Urru a Štěpán Šimánek, kteří do něj vnesli svou lásku ke zvířatům (celý prostor zdobí zeleň evokující atmosféru džungle), flair bartendingu a udržitelnosti. V podniku tak nenajdete žádná plastová brčka, papírové podtácky, ale ani ozdoby, které by nebyly jedlé. Například Negroni tady místo pomerančové kůry „zdobí“ pouze pomerančové aroma.

V současnosti zde pracují se třemi koktejlovými menu. Prvním je The Champions a obsahuje šest drinků, s nimiž Carola nebo Štěpán uspěli na barmanských soutěžích. Dalším je The Seasonal, které se obměňuje s každým ročním obdobím. Současně kromě sezonnosti klade důraz také na lokálnost. K objednanému koktejlu hosté dostanou kartu s vyobrazením daného tuzemského dodavatele. Jakmile je nasbírají všechny, mohou se přihlásit o odměnu. Poslední menu nazvané Jungle Twist obsahuje koktejly vycházející z klasických receptur.

Savage Bar|e15 Michaela Szkanderová

Jaký bar vás zaujal nejvíce? Hlasujte v anketě.