Bar Cobra je letenská instituce | e15.cz

„Od momentu, co jsme otevřeli novou Cobru, k nám vždy hodně chodili místní. V prvním roce se občas ukázali i původní štamgasti. Zajímalo je, jak podnik vypadá za denního světla, které tu za celou dobu existence nebylo k vidění.“ Cílovka bývalé herny časem vymizela a nové osazenstvo proměněné Cobry začalo tvořit eklektické publikum: studenti, podnikatelé, umělci, maminky s dětmi, expati a turisté.

„O názvu jsme dlouho uvažovali: přece jen je to trochu divné jméno pro restauraci, kam se jde na brunch,“ přemítá Matěj. „Nakonec jsme usoudili, že je Cobra takovým letenským fenoménem, že stejně bude tento název pořád v oběhu.“ A tak jej nakonec ponechali – jako patrně to jediné z původní Cobry. Na stránkách podniku proměnu popsal výstižně: „Vzali jsme to. Předělali. Umazali pár písmen. Použili hodně černé. Překopali náš vlastní svět.“

Doslova překopali. A přitom objevili skrytou krásu místa. „Když jsme to tady začali předělávat, tak se na dlažbě odhalila velmi specifická mozaika. Je k vidění v různých podobách na několika dalších místech Prahy 7, včetně kina Oko,“ prozrazuje Matěj.

Dnešní Cobra už představuje mix restaurace, kavárny s výběrovou kávou a baru, kam se jde na dobrý drink a finger food. „Záměr se tvořil doslova za pochodu. Kamarád František Skopec mi hned po otevíračce řekl, že je zvědavý, jak dlouho bude tento kočkopes fungovat. A jak vidíte, stále funguje,“ usmívá se Matěj, který se netají tím, že celý koncept byl tak trochu experiment.

Návštěvnické gró tvoří místní parta, čímž se naplnil původní záměr. „Od začátku jsme sázeli na nějaké sousedské fungování,“ vysvětluje Matěj Kočí. Pro nové majitele byl klíčový přesah do denního provozu, což je na jednu stranu vyčerpávající, na druhou však dává podniku širší rozměr. „Dívali jsme se na to tak, že chceme vytvořit podnik pro lidi, které máme rádi, a tak to všechno do sebe zapadlo.“ Matěj se přiznává, že je Cobra pro ty, kteří se na ní podílejí, spíš styl života než byznysový projekt. „Snad se někdy vrátíme i k snídaním, které jsme po pandemii museli bohužel zrušit.“

Za novým pojetím Cobry stojí osobnosti z party, která má na starosti i provoz kin Aero a Světozor. Matěj Kočí, který sám pochází z oboru produkce a gastra, osobně pomáhal rozvíjet nový koncept Bia Oko jen pár desítek metrů od Cobry. Jeho podpis je v této souvislosti hned znát. „Pro mě je koncept restaurace, ale i obecně pohostinství, obdobou Epikurovy zahrady – vnímám to jako kulturní záležitost a prostor, který spojuje různé věkové a zájmové skupiny. A spojovat tuto společenskou rozmanitost s jídlem je zkrátka přesně ten přesah, o který v Cobře usilujeme.“