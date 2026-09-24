J&T ARCH pokračuje v růstu. Výsledky podpořila transakce EPH s TotalEnergies
- Aktiva pod správou fondu J&T ARCH Investments ve druhém čtvrtletí vzrostla o sedm miliard na zhruba 213 miliard korun.
- Korunová růstová třída za čtvrtletí přidala 3,83 procenta, za posledních 12 měsíců pak 12,39 procenta.
- K růstu hodnoty portfolia významně přispěla investice do fondu J&T Alliance, která se během druhého čtvrtletí zhodnotila o 3,8 procenta.
Největší investiční fond v Česku a na Slovensku J&T ARCH Investments uzavřel druhé čtvrtletí letošního roku s aktivy pod správou ve výši 212,6 miliardy korun. Oproti předchozímu čtvrtletí se jejich objem zvýšil zhruba o sedm miliard. Korunová růstová třída investičních akcií se od dubna do června zhodnotila o 3,83 procenta, eurová o 3,50 procenta. Za posledních 12 měsíců dosáhlo jejich zhodnocení 12,39, respektive 11,04 procenta.
K výsledku významně přispěla investice do fondu J&T Alliance, která se během druhého čtvrtletí zhodnotila o 3,8 procenta. Klíčový byl vývoj jeho 44procentního podílu v EPH a podílu ve Slovenských elektrárnách. „Ve druhém čtvrtletí se do našeho ocenění EPH naplno promítlo dokončení transakce s TotalEnergies. Druhým významným faktorem bylo přecenění podílu ve Slovenských elektrárnách, které souvisí s pozitivním vývojem na projektu výstavby čtvrtého bloku v jaderné elektrárně Mochovce a příznivým vývojem na komoditních trzích,“ uvedl investiční ředitel J&T Finance Group Adam Tomis.
Dařilo se Allwynu i Monetě
Dařilo se také dalším významným investicím fondu. Investice do Allwynu prostřednictvím JTFG Fund IV se zhodnotila o 12,5 procenta, pozice v Moneta Money Bank po započtení dividendy přidala 7,3 procenta. Investice do EMMA Alpha Holding vzrostla o 13 procent, především díky vývoji akcií rumunské Premier Energy. JTFG Fund II, jehož jediným aktivem jsou akcie Tatry mountain resorts, se zhodnotil o 15,5 procenta.
Hranici 200 miliard korun J&T ARCH překonal poprvé na konci loňského roku, kdy spravoval aktiva za téměř 203 miliard korun. Za růstem tehdy stála kombinace zhodnocení portfolia a přílivu nového kapitálu. Významnou roli už tehdy hrála transakce EPH s TotalEnergies i investice do Moneta Money Bank.
J&T ARCH Investments funguje jako hlavní investiční platforma skupiny J&T a soustřeďuje se mimo jiné na firmy a projekty, které skupina v uplynulých desetiletích pomáhala budovat. Fond spravuje také majetek spoluzakladatele J&T Patrika Tkáče a dalších privátních či institucionálních investorů. Jeho akcie se obchodují na pražské burze, kde patří mezi nejlikvidnější tituly.
VIDEO: Investujeme nejraději do lidí. Fond J&T Arch II hledá další miliardáře s tahem na zahraničí, říká Tomis z J&T v pořadu FLOW.